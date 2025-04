video suggerito

Kvaratskhelia fa impazzire Timber, Seedorf spietato: "Non ha capito nulla, un sacco di falli stupidi" Il successo del PSG a Londra contro l'Arsenal per Clarence Seedorf si può riassumere perfettamente nell'impari confronto tra Kvaratskhelia e Timber, con il difensore olandese dei Gunners in cronica difficoltà: "In campo devi sapere sempre cosa devi fare…"

A cura di Alessio Pediglieri

Arsenal-PSG è andata in archivio con il successo a sorpresa dei parigini che hanno sbancato Londra con uno scarto minimo ma pesantissimo: frutto di una gara in cui Luis Enrique ha visto messi in praticai propri insegnamenti, riuscendo ad ingabbiare il gioco di Arteta, gestendo il match come meglio sa fare, sfruttando le proprie qualità e portando la gara su ritmi più gestibili. Per Clarence Seedorf, opinionista Prime, c'è stata una sfida tra le sfide che più di altre ha caratterizzato la superiorità dei francesi: il confronto tra Kvaratskhelia e Timber, in cui il nazionale olandese è andato totalmente nel pallone: "Devi capire quando pressare, quando non puoi farlo, quando devi attendere. Lui non ha capito più nulla".

Per Seedorf, il confronto impari tra Timber e Kvara, riassunto perfetto di Arsenal-PSG

Di certo non è stata una prestazione indimenticabile dell'ex Napoli, ma anche per Khvicha Kvaratskhelia la notte di Londra è di quelle da cerchietto rosso, visto che sulla fascia sinistra del PSG ha imperversato spesso come e quando ha voluto mettendo in forte difficoltà la retroguardia inglese e, non a caso, fornendo dopo soli 4 minuti dal via, l'assist vincente per la rete partita di Dembelé. Una prestazione che non è sfuggita agli occhi di Clarence Seedorf che nel post gara, ha indicato proprio nelle qualità del georgiano e nelle difficoltà di un Timber sempre in affanno, esempio perfetto che evidenzia la superiorità del PSG.

Timber in difficoltà costante, Seedorf: "In campo si deve capire sempre cosa si deve fare"

L'occasione è arrivata quando dagli schermi di Prime Video sono apparsi ripetuti replay che vedevano il difensore dell'Arsenal non riuscire a frenare le vampate di Kvaratskhelia, costretto costantemente a entrate sul filo del cartellino giallo. Per Seedorf la dimostrazione dei fatti di una superiorità manifesta del PSG: "In campo bisogna saper capire cosa devi fare… devi capire quando bisogna pressare forte, quando non è possibile. E anche quando bisogna stare indietro" la disamina di Seedorf di fronte alla disarmante difficoltà di Timber.

I falli "stupidi" denunciati da Seedorf: "Tutti interventi inutili"

"La cosa che ho visto di più è che i giocatori dell'Arsenal hanno commesso un sacco di falli stupidi nel momento in cui provano a pressare". L'ex campione è durissimo con il proprio connazionale, anche se non lo nomina in prima persona: "Certo che non vuoi mai commettere errori così stupidi…" ha continuato mentre proseguivano le immagini di Kvara e delle difficoltà di Timber. "Dovrebbe tutto sotto controllo anche perché stai pressando bene. Ed è questo il momento in cui devi tenerli sotto pressione nel modo corretto. Poi, se commetti un fallo stupido per niente…. sono già scappati via…"