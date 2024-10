Kudus perde il controllo e stende tre calciatori del Tottenham: l’arbitro lo grazia, il VAR no

video suggerito

Il Tottenham ha vinto 4-1 con il West Ham in uno dei tanti derby di Londra della Premier League. Un successo netto per gli Spurs che pure erano passati in svantaggio in avvio, quando Vicario era stato trafitto da Mohammed Kudus, che nel finale di partita è stato espulso per una rissa nella quale ha abbattuto tre calciatori avversari!

Kudus perde la testa nel finale di Tottenham-West Ham

Quando gli Spurs e gli Hammers attendevano solamente la fine dell'incontro c'è stato un momento molto acceso, poco prima di un calcio d'angolo. Minuto 84, Kudus va allo scontro fisico con il difensore olandese van de Ven. Il duello è old style, calcio inglese di una volta, volano mani e qualche calcio da parte del ghanese. Nasce un diverbio con Kudus che mette una mano in faccio a Van de Ven, che cade in modo piuttosto plateale.

Dopo van de Ven finiscono giù Sarr e Richarlison

Quella situazione provoca un vero e proprio parapiglia, è tutto molto rapido, calciatori di entrambe le squadre intervengono. Viene colpito pure Sarr, mentre finisce a terra Richarlison, anche loro calciatori del Tottenham. Il primo viene colpito, pure lui, al volto, ma non va giù. Trema, ma non crolla. Il brasiliano invece finisce giù veramente in modo casuale.

Tre giornate di squalifica per Kudus

L'arbitro porta la calma e ammonisce Kudus, il direttore di gara viene però richiamato dal VAR e con l'on field review decide di espellere Kudus, che quindi subirà (per regolamento della Premier League) tre turni di squalifica. Il ghanese, fuori dalla grazia, viene portato via dai compagni, nervosissimo esce dal campo e torna negli spogliatoi. Gli animi si placano e dopo poco l'incontro termina con il punteggio di 4-1. Tre punti pesanti per il Tottenham, un'altra sconfitta per il West Ham di Lopetegui.