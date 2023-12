Kroos impazzisce per cercare ovunque un topo che gironzola in casa: lo trova nel posto più logico Toni Kroos pubblica un video in cui è intento a scovare un topo che gironzola a casa sua. Lo cerca ovunque ma lo trova nel posto più logico: la trappola per topi.

A cura di Fabrizio Rinelli

Toni Kroos lo conosciamo tutti per il suo immenso talento, la classe e l'incredibile padronanza del pallone. In un centrocampo mostruoso completato da Modric e Casamiro, al Real Madrid ha vinto di tutto sia con Zidane che con Ancelotti. Oggi è ancora ai Blancos di Re Carlo ma i tifosi hanno iniziato a conoscerlo meglio anche fuori dal rettangolo verde. Il tedesco è infatti protagonista del podcast "Einfach mal Luppen", che gestisce insieme a suo fratello Felix e anche del canale Luppentv presente su Instagram.

Qui Kroos si diverte a raccontare la sua vita quotidiana lontana dal Real Madrid e dalle luci degli stadi. Il centrocampista tedesco infatti si diverte a pubblicare diversi video esilaranti mentre è intento a fare la raccolta differenziata davanti ai cassonetti della spazzatura oppure mentre cucina dei pancake o ancora mentre tenta di far partire la lavastoviglie con scarsissimi risultati. Quest'oggi ha divertito il pubblico con un video in cui è intento a scovare un topo in casa propria: diventa un'impresa quasi impossibile anche se semplicissima.

Kross evidentemente sente dei rumori provenire dal controsoffitto di casa sua. Lì dove sono solitamente si “nascondono” impianti elettrici, idraulici, di illuminazione e di ventilazione, si era rifugiato realmente un topo. Il centrocampista del Real capisce benissimo che era arrivato il momento di intervenire. Prima bussa con un colpo sulla parte interessata sperando di farlo muovere aprendo un portellone. Pensava fosse in uno degli armadi alti posti all'interno della sua casa. E invece il topo era proprio nascosto nel controsoffitto.

Kroos è così costretto ad aprire quella parte di soffitto armato di paletta sperando di poterlo prendere. Guarda ovunque il giocatore tedesco, anche nelle zone più impensabili. A un certo punto, non riuscendo a vedere cosa ci fosse in alto per via dell'altezza, si arma di un cellulare e inizia a fare un video. Alza il braccio e inquadra tutto. A un certo punto scova il topo che in realtà era nel posto più logico dove cercare fin da subito: nella trappola per topi posta proprio nel controsoffitto. L'ennesima avventura di Kroos che continua a far divertire tutti.