Kownacki ruba all’avversario il pizzino con le indicazioni della panchina e legge tutto: è umiliante

A cura di Marco Beltrami


La partita tra Hertha e Kaiserslautern, valida per gli ottavi di Coppa di Germania, sarà ricordata anche per un episodio molto curioso. Un giocatore della formazione ospite aveva ricevuto delle indicazioni dalla panchina attraverso un “pizzino” e stava cercando di capirci qualcosa. Un avversario però gli ha giocato un brutto scherzo.

Ritter riceve un pizzino dall'allenatore, Kownacki glielo ruba

Non è certo la prima volta che un allenatore decide di istruire alcuni dei suoi calciatori attraverso delle consegne affidate a un foglietto. Quello che però si è rivelato sorprendente nella sfida tedesca è il momento in cui tutto ciò si è concretizzato, ovvero nel finale a risultato ampiamente acquisito. Marlon Ritter infatti, quando si è visto recapitare il piccolo pezzo di carta scritto di proprio pugno dall'allenatore, era sotto nel risultato per 6-1.

La mancanza di rispetto nei confronti del Kaiserslautern

Nonostante tutto, però, ha ricevuto alcune indicazioni, forse per cercare di chiudere il match in maniera dignitosa e senza prendere ulteriori gol. C'è stato chi ha voluto però mettere il dito nella piaga, ovvero un avversario. All'improvviso Dawid Kownacki dell'Hertha ha strappato il foglio di mano al giocatore biancorosso e ha iniziato a leggere tutto quello che c'era scritto. Ritter ha provato a recuperare tutto, ma senza fortuna, con Kownacki che, calmo calmo, ha potuto così farsi un’idea di cosa avessero in mente al Kaiserslautern per il finale di partita.

Dopo qualche secondo, la restituzione: il calciatore ospite stizzito e l'altro che si è allontanato ridendo. Una situazione irrispettosa, considerato anche che il match ormai era praticamente finito in termini di risultato. Dopo la partita, i due tecnici hanno ammesso di non aver visto l'incidente. L'allenatore del Kaiserslautern, Torsten Lieberknecht, ha minimizzato: "Non cambia il risultato". Lo stesso Ritter è stato più esplicito: "Non me ne frega niente".

