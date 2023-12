Kouame mostra la foto della sua gamba dopo il fallo da espulsione di Lukaku: non riesce a crederci Kouamé pubblica una foto su Instagram in cui mostra la sua gamba dopo il fallo di Lukaku che ha portato all’espulsione del belga nel finale di Roma-Fiorentina. L’attaccante viola ha tirato un sospiro di sollievo: “Grazie Dio”.

Il finale di Roma-Fiorentina è stato a dir poco pazzesco. All'Olimpico Mourinho si è ritrovato a concludere con il risultato di 1-1 una partita che voleva sicuramente portare a casa. L'espulsione di Zalewski e poi quella successiva di Lukaku arrivata dopo un bruttissimo fallo su Kouamé sono state una beffa per lo Special One. Prima per aver perso due punti importanti in chiave Europa e poi per il fatto di doversi trovare improvvisamente senza Lukaku e Dybala (quest'ultimo per infortunio ndr) in vista della prossima sfida di campionato contro il Bologna.

Per l'attaccante belga è ora attesa la decisione del Giudice Sportivo che potrebbe infliggere due giornate di squalifica per via della sanzione prevista dopo un rosso diretto. Da capire cosa accadrà ma nel frattempo tutti si sono trovati in accordo con l'arbitro per quel rosso all'ex Inter arrivato per un tremendo intervento sull'attaccante della Fiorentina. Nella giornata di oggi è stato proprio Kouamé a pubblicare la foto della sua gamba subito dopo il colpo di Lukaku. Uno scatto arrivato dagli spogliatoi dell'Olimpico e che ha visto il giocatore tirare un sospiro di sollievo: "Grazie Dio".

Kouamé mette in evidenza le condizioni della sua gamba sinistra con una foto scattata probabilmente subito dopo la partita. Dall'immagine si vede proprio come il calzettone del giocatore si sia bucato. Nella parte bassa della gamba si nota una piccola macchia di sangue (da capire se sia conseguenza del colpo di Lukaku o meno). Il giocatore ha potuto però tirare un sospiro di sollievo dato che sarebbe potuta andare molto peggio di ciò che si pensava durante la diretta e vedendo l'intervento di Lukaku a velocità normale.

La foto in una story pubblicata da Kouamé su Instagram.

L'attaccante della Fiorentina infatti scrive proprio sotto a questa fotografi un semplice: "Grazie Dio". Non riesce a crederci di essere riuscito ad uscire indenne da quel durissimo fallo, forse anche lui temeva il peggio. L'arbitro non ha esitato un attimo ad estrarre il cartellino rosso per quel fallo arrivato proprio sotto gli occhi di Vincenzo Italiano che spaventato ha allargato le braccia e quasi entrava in campo pur di tirare lui dal taschino del direttore di gara quel rosso. Per fortuna nulla di preoccupante sulle condizioni di Kouamé.