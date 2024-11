video suggerito

Koopmeiners segna con l’Olanda e si sblocca dopo sei mesi: è il primo gol in questa stagione In poco più di 20 minuti Koopmeiners si è sbloccato con l’Olanda e ha sfiorato anche la doppietta: gara strepitosa per il bianconero che ha segnato il primo gol stagionale. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Ada Cotugno

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Teun Koopmeiners si è finalmente sbloccato: alla Juventus i suoi nuovi tifosi attendevano da tempo qualche gol ma il primo in assoluto in questa stagione è arrivato con la maglia dell'Olanda nella vittoria per 4-0 contro l'Ungheria in Nations League. È la prima gioia in una stagione particolare in cui ha vissuto il trasferimento dall'Atalanta ai bianconeri e qualche problema di adattamento che gli ha impedito di rendere al massimo come un anno fa.

Koopmeiners torna al gol dopo sei mesi

Lo aspettavano tutti e il primo squillo è arrivato, anche se lontano da Torino. La Juventus ha voluto fortemente il giocatore la scorsa estate e anche Koopmeiners ha fatto di tutto per vestire la maglia dei bianconeri, compreso un tira e molla con l'Atalanta durato diverse settimane. Fin qui però in campionato non si era sentito: per lui soltanto due gol annullati per fuorigioco e poche altre gioie, ma per il resto ha dovuto aspettare con molta pazienza.

Il tappo è saltato definitivamente con la sua Olanda dove in poco più di 20 minuti è diventato uno dei migliori in campo. Il centrocampista è entrato al 68′ e poco dopo ha segnato il gol del 4-0 con un colpo di testa e ha anche sfiorato la doppietta qualche secondo più tardi colpendo la traversa.

È un segnale molto positivo per lui e anche per la Juventus che ha bisogno del suo contributo per restare nella lotta al titolo. L'ultima rete dell'olandese risale allo scorso 6 maggio, durante Salernitana-Atalanta, e da allora non era più riuscito ad andare in gol neanche con il cambio di maglia. Il primo timbro in assoluto in stagione potrebbe aiutarlo a sbloccarsi anche in campionato dove tutti i tifosi lo aspettano.