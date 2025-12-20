Knezevic perde i sensi in campo dopo uno scontro tremendo: gelo in campo, poi la bella notizia

Attimi di paura nella Superliga serba durante la sfida tra Radnicki e Zeleznicar, disputata a Nis nell’ultimo turno del girone autunnale. Al 50’ minuto di gioco, un violento scontro di gioco ha gelato lo stadio: uno dei calciatori è rimasto a terra immobile dopo un impatto durissimo, scatenando il panico in campo e sugli spalti dove il silenzio è stato totale.

Tremendo scontro in campo, Knezevic perde i sensi

A preoccupare tutti è stato Branislav Knezevic, centrocampista dello Zeleznicar di Pancevo, coinvolto in un contrasto durante una contesa per il pallone con un avversario. Nell’impatto durissimo ha riportato un colpo alla testa che gli ha fatto perdere conoscenza: il classe 2002 è rimasto esanime sul terreno di gioco, privo di sensi. I compagni di squadra, visibilmente scossi, hanno immediatamente richiamato l’attenzione dell’arbitro e dello staff medico, chiedendo l’intervento urgente dei sanitari. In pochi istanti sono entrate in campo le equipe mediche di entrambe le squadre, mentre il clima sugli spalti diventava sempre più teso.

Fortunatamente, prima dell’arrivo dell’ambulanza, Knezevic ha ripreso conoscenza. Il giocatore è stato comunque immobilizzato e trasportato fuori dal terreno di gioco per essere accompagnato in ospedale, dove è stato sottoposto agli accertamenti di rito. Poco dopo, lo Zeleznicar ha diffuso un comunicato ufficiale per rassicurare sulle condizioni del proprio tesserato: "Il nostro calciatore Branislav Knezevic è stato trasferito al Pronto Soccorso del Centro Clinico di Nis, dove ha effettuato esami diagnostici dopo il trauma cranico subito in campo. Il giocatore è cosciente”.

Sospiro di sollievo per Knezevic

La nota e stata poi aggiornata con notizie incoraggianti: "Gli esami, inclusa la TAC cranica, hanno dato esito negativo. Non sono state riscontrate commozioni cerebrali né altre lesioni. Dopo la medicazione della ferita, Knezevic potra rientrare con la squadra a Pancevo". Un grande spavento, dunque, ma fortunatamente senza conseguenze gravi grazie alla rapidità dei soccorsi e alla gestione tempestiva dell’emergenza. Un episodio che ha ricordato ancora una volta quanto, anche nel calcio, basti un attimo perché una partita passi improvvisamente in secondo piano.