Klopp vuole regolare i conti col giornalista: "Sei tu quello che ha fatto quell'intervista?" Nella conferenza di vigilia dell'andata di Europa League tra Liverpool e Atalanta, ad un certo punto Jurgen Klopp si è rivolto a muso duro a un giornalista olandese: il tedesco lo ha fatto non per se stesso, ma per difendere una persona a lui cara.

A cura di Paolo Fiorenza

Oggi Liverpool e Atalanta giocheranno ad Anfield l'andata dei quarti di finale di Europa League e nella conferenza di vigilia è stato sollecitato sulla famosa battuta di Guardiola, che qualche anno fa definì affrontare la squadra di Gasperini come andare dal dentista: "Il mio dentista è di Liverpool! Loro sono tosti, sono organizzati, possono essere fastidiosi ma possiamo esserlo anche noi", ha risposto il tedesco con una battuta. La voglia di scherzare è stata molto meno quando ad un certo punto della conferenza l'atmosfera si è fatta pesante. È stato quando Klopp di sua iniziativa ha voluto andare alla resa dei conti con un giornalista, ma non per se stesso: lo ha fatto per prendere le difese di un suo ex giocatore e capitano, Jordan Henderson.

Klopp sapeva per filo e per segno cosa era andato in onda sulla TV olandese il mese scorso: un'intervista in cui – dopo il pareggio per 2-2 tra Ajax (la nuova squadra di Henderson dopo la ‘fuga' dall'Arabia Saudita) e Fortuna Sittard – era stato chiesto al 33enne centrocampista se quella fosse stata la sua "peggiore prestazione" dopo il trasferimento al club di Amsterdam. Da quel momento l'intervista era stata molto tesa. "No, perché non abbiamo perso – aveva risposto il nazionale inglese – Come ci hai appena chiesto prima che si accendesse la telecamera. È sempre peggio quando perdi la partita".

L'intervistatore aveva insistito: "Hai detto che non hai avuto una buona prestazione, quindi posso definirla una prestazione scadente?". Al che Henderson aveva risposto: "Puoi chiamarla come vuoi". Klopp evidentemente ha ancora un rapporto fortissimo col suo ex capitano – assieme al quale ha vinto Premier e Champions League – e dunque mercoledì è andato all'attacco con un giornalista olandese presente: "Non sei tu quello che ha intervistato Jordan Henderson, vero?". Al che il giornalista ha risposto: "No".

Il 56enne tedesco ha insistito spostando il mirino: "Bene. Quello era un tuo collega? Un tuo amico? È stato sgradevole, eh? Con un microfono in mano. Che intervista orribile è stata". Il giornalista a quel punto poi chiesto: "Non ti è piaciuta?". Klopp ha risposto: "Conosci qualcuno a cui è piaciuta?". Il giornalista olandese allora ha provato ad allentare la tensione: "Ho parlato con lui e lui ha detto ‘Mi pento dell'intervista, sono stato un po' troppo duro' e lo ha detto anche in televisione". Parole che hanno fatto sì che Klopp chiudesse la questione senza ulteriori strascichi: "Davvero? Va bene, va bene. Posso accettare queste scuse a nome di Hendo". Meno male che stasera si gioca: le aspettative sono per una grande partita.