Henderson si è pentito del trasferimento in Arabia Saudita: "Ho sbagliato ad andarci"

Jordan Henderson si è pentito del trasferimento in Arabia Saudita la scorsa estate. Il centrocampista inglese, ora all'Ajax, ha parlato dei sei mesi passati all'Al-Ettifaq in un’intervista rilasciata al giornale olandese Parool prima di tornare in Europa: “Il campionato saudita si sta sviluppando, ma non mi sono trovato bene. Ho sbagliato ad andarci”.

L'ex capitano del Liverpool ha parlato della sua breve esperienza in Saudi Pro League con la maglia dell’Al-Ettifaq dove ha collezionato 19 presenze nella prima parte di questa stagione prima di tornare nel Vecchio Continente.

Henderson si è soffermato sui momenti in cui ha preso la decisione di accettare la proposta araba: “Ripensando a quel periodo, è stata una decisione importante e sentivo che era quella giusta, ma ho sbagliato. Nella vita queste scelte possono essere chiamate rimpianti o errori, ma sono errori solo se non impari a loro e io invece ho imparato molte cose sull’Arabia saudita. Non ho una brutta parola da dire su nessuno, ho lasciato amici con cui parlerò sempre e probabilmente c’erano ancora degli aspetti positivi che dovevano venir fuori”.

Dal suo arrivo in Olanda Jordan Henderson ha collezionato 8 presenze tra Eredivisie e Conference League con un assist contro il Fortuna Sittard nell'ultima partita del campionato olandese.

Il calciatore ex Liverpool era stato accostato anche alla Juventus nel mercato di gennaio ma dopo pochi contatti la trattativa per l'arrivo a Torino di Jordan Henderson si è arenata. Così si è concretizzato il trasferimento ad Amsterdam dopo alcuni ‘abboccamenti' con squadre inglesi non andati a buon fine.

Il calciatore inglese ha concluso così la sua analisi sul periodo arabo e sulla scelta di tornare in Europa: "Alla fine però non è andata come entrambi volevamo, ma ci siamo lasciati bene. Ora sono felice qui nel far parte del progetto Ajax”.