Klopp riceve una telefonata durante la conferenza e mostra lo schermo: "Può essere importante"

Jurgen Klopp in questo periodo è ulteriormente sotto i riflettori. Per la sua bravura e il suo carattere il tecnico tedesco è sempre in prima pagina, l'annuncio, a sorpresa, dell'addio al Liverpool a fine stagione gli ha dato ulteriore spazio e soprattutto tanto affetto da parte dei tifosi dei Reds, che non vorrebbero perderlo. Lui vuole chiudere in bellezza, in Premier League è al comando, ma intanto la scena se la prende pure una divertentissima conferenza stampa, interrotta da una telefonata.

Il Liverpool è al comando della Premier League. Il City insegue, e ha pure una partita in meno. All'inseguimento c'è anche l'Arsenal, che i Reds hanno battuto due volte nell'arco di poche settimane. Ora c'è la terza e ultima sfida stagionale, che potrebbe essere decisiva per i Gunners in caso di sconfitta (perché il divario si amplierebbe troppo). La sfida dell'Emirates è in programma domenica pomeriggio. Il tecnico tedesco vuole prepararla con calma e ha anticipato la conferenza pre-partita al venerdì.

Mentre ascoltava una domanda il tecnico tedesco ha dovuto interrompere un giornalista perché è squillato il suo telefono. Klopp ha sentito il telefono trillare, ha guardato il nominativo sul display e ha capito che avrebbe dovuto rispondere. Stava ricevendo una chiamata dal suo dentista. Così l'allenatore del Liverpool ha stoppato il giornalista, ha preso il telefono e ha detto: "Potrebbe essere importante, è il dentista che chiama". Dopo quella frase tutta la sala stampa è scoppiata in una fragorosa risata, e non poteva essere altrimenti.

Klopp al termine della stagione lascerà il Liverpool dopo otto anni e mezzo. Stagioni più che proficue per il tecnico tedesco, che ha risollevato un club in grande difficoltà e l'ha portato sul tetto d'Europa. Klopp ha vinto letteralmente tutti i trofei che poteva, meno che uno: l'Europa League, che sta disputando quest'anno. L'allenatore ha festeggiato la Champions League nel 2019, la Premier League nel 2020, ed ha vinto anche FA Cup, Coppa di Lega, Mondiale per Club, Supercoppa Europea e Community Shield.