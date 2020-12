"Non sono il miglior allenatore. Hansi Flick avrebbe meritato di più con tutti i titoli vinti dal Bayern". Pensieri e parole di Jurgen Klopp, che ieri è stato premiato con il FIFA The Best riservato al miglior allenatore del 2020. Il tecnico tedesco del Liverpool è parso molto felice per il riconoscimento ma ha ammesso che quel riconoscimento doveva essere assegnato ad Hansi Flick, trainer del Bayern Monaco che ha vinto tre trofei nell'anno solare. L'allenatore dei bavaresi era il grande favorito della vigilia ma, alla fine, il premio è andato a Klopp, che ha battuto anche la concorrenza di Marcelo Bielsa.

Nel corso della scorsa stagione agonistica il tecnico tedesco di Stoccarda ha guidato il Liverpool alla conquista della vittoria in Premier League dopo 30 anni, un'impresa non da poco se consideriamo l'attesa che c'era ad Anfield per questo titolo nazionale; e ha dato seguito al trionfo in Champions League del 2019. Per Klopp si tratta del secondo successo consecutivo.

L'ex DT del Borussia Dortmund ha battuto l'attuale tecnico del Bayern Monaco, che ha vissuto un anno straordinario vissuto conquistando tutte le competizioni in cui ha gareggiato dopo essere subentrato a Nico Kovac a novembre del 2019. Jurgen Klopp ha parlato così durante la premiazione, creata ad hoc dalla FIFA con collegamenti video con i nominati per il podio: "È stato un anno eccezionale, parlando calcisticamente. E nonostante questo periodo difficile abbiamo potuto dare una gioia ai tifosi del Liverpool. Certo, non avrei voluto essere eliminato dalla Champions. Difficile spiegare come sia stato questo anno senza tifosi sugli spalti, ma devo dire che i miei ragazzi sono riusciti ugualmente a fare cose grandiose. Posso dire che già adesso che è possibile l'accesso fino a 2mila persone le cose sono significativamente cambiate".