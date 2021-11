Klopp e Arteta fuori controllo: faccia a faccia a bordo campo, arrivano quasi alle mani Durissimo faccia a faccia tra Klopp e Arteta ad Anfield Road: intervengono le panchine e il Quarto Uomo per separare i manager di Liverpool e Arsenal.

A cura di Vito Lamorte

Liverpool-Arsenal è una della sfide più attese del 12° turno della Premier League 2021-2022. Si tratta di un match sempre molto atteso tra due squadre che si contendono le piazze nobili della classifica del campionato inglese e in gare decisive per i tornei nazionali: i Reds sono attualmente al secondo posto e non vogliono perdere terreno dal Chelsea capolista mente i Gunners hanno infilato una serie di risultati positivi dopo un inizio catastrofico e ora sono a ridosso della zona Champions.

La sfida di Anfield Road è importante per entrambi i club e lo si nota fin dai primi minuti di gioco: c'è grande concentrazione in campo e fuori, ogni episodio può essere decisivo e la tensione è evidente. In campo i giocatori non si risparmiano su nessun pallone ed è evidente l'importanza del match anche sulle panchina poco dopo la mezz'ora di gioco, quando c'è stato un duro faccia a faccia tra Jurgen Klopp e Mikel Arteta.

I due manager si sono beccati verbalmente dopo un contrasto aereo tra Sadio Mané e l'ex calciatore del Bologna Takehiro Tomiyasu: gli allenatori hanno avuto uno scambio di battute non piacevoli ed è dovuto intervenire prima il quarto uomo per separarli ma non è bastato e a quel punto ci hanno pensato i membri delle panchine a dividere i due. La situazione è durata diversi secondi e l'arbitro Michael Oliver ha estratto il cartellino giallo per entrambi.

I Gunners si erano lamentati poco istanti prima per un gol annullato a Lacazette per posizione di fuorigioco e Klopp non ha apprezzato l'ennesima protesta di Arteta dopo il contrasto aereo, a suo giudizio falloso, davanti alla panchina: le sue parole sono state apostrofate dal manager dei Reds e in quel momento è divampato questo scontro, che ha infiammato definitivamente Anfield Road.

Pochi istanti dopo il Liverpool si è portato in vantaggio con un colpo di testa di Mané su assist da fermo di Alexander-Arnold e all'inizio della ripresa ha raddoppiato con Diogo Jota, che ha sfruttato un errore di Nuno Tavares. I Reds nel finale hanno dilagato con Salah e Minamino. Dopo la prima rete Klopp si è fatto notare per l'esultanza con le mani dietro le orecchie verso il pubblico ma in questo caso non ci sono state conseguenze.