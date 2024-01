“Klopp domani si ritira, vengo dal futuro”: un post della scorsa notte fa impazzire i social Un post su Twitter della scorsa notte è diventato virale in maniera mostruosa: una persona annunciava dal nulla che oggi Jurgen Klopp si sarebbe ritirato. Tempo qualche ora e il tedesco ha sconvolto Liverpool e tutta l’Inghilterra. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Paolo Fiorenza

L'annuncio fatto oggi da Jurgen Klopp circa il suo addio al Liverpool al termine dell'attuale stagione è stato un fulmine che si è abbattuto in maniera tanto inattesa quanto devastante sulla tifoseria dei Reds. Con la squadra di Salah saldamente in testa alla Premier e ancora in corsa per l'Europa League e le due coppe nazionali, nessuno davvero si aspettava un colpo di scena così clamoroso. Anzi, a dire il vero una persona c'era, visto il post fatto la scorsa notte da un utente di Twitter che testualmente annunciava: "Jurgen Klopp si ritirerà domani, vengo dal futuro".

Il tweet ovviamente è diventato virale in maniera mostruosa dopo le dichiarazioni del 56enne tecnico tedesco con cui a ora di pranzo annunciava che i prossimi sarebbero stati i suoi ultimi mesi sulla panchina di Anfield. I commenti sotto il post esprimono tutto lo stupore per una premonizione arrivata dal nulla e c'è chi chiede all'autore le più svariate previsioni sul futuro, da chi saranno i vincitori di coppe e Palloni d'Oro a domande esistenziali sulla propria vita.

Il mago che "viene dal futuro" ovviamente non era l'unico a sapere qualcosa sulla questione, visto che Klopp ha specificato di aver avvisato della sua decisione la dirigenza del Liverpool nel novembre scorso. "Una stagione inizia e tu pianifichi già praticamente la prossima stagione – ha spiegato l'ex Borussia Dortmund – Quando col club ci siamo seduti insieme a parlare di potenziali acquisti, del prossimo ritiro estivo e dove saremmo potuti andare, mi è venuto in mente ‘non sono più sicuro di essere qui in quel momento' e ne sono rimasto sorpreso anch'io. Ovviamente ho iniziato a pensarci".

"In un mondo ideale non avrei detto nulla a nessuno fino alla fine della stagione, avrei vinto tutto e poi avrei detto addio – ha continuato Klopp – Ma non è possibile. Nel mondo in cui viviamo non è possibile mantenere segrete cose come queste. Forse è una sorpresa che siamo riusciti a mantenerla segreta fino ad ora. Ci sono così tante cose che ne sono influenzate, soprattutto le situazioni personali. Le persone del mio staff devono saperlo in anticipo e soprattutto il club ha bisogno di saperlo in anticipo e deve pianificare".

Klopp non viene dal futuro, ma una cosa la sa e ci mette entrambe le mani sul fuoco: "Non allenerò nessun altro club inglese per sempre, posso prometterlo. Anche se non avessi niente da mangiare non succederà. Ma non capiterà di non avere da mangiare, grazie al Liverpool". Del resto il suo stipendio in questi anni è stato di una ventina di milioni all'anno, Jurgen il piatto a tavola lo mette…