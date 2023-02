Kimpembe prende il megafono dopo Monaco-PSG e parla ai tifosi: è il momento più critico Il PSG esce sconfitto anche dalla gara contro il Monaco dopo il ko subito in casa del Marsiglia in Coppa di Francia. È il momento più difficile per la squadra di Galtier e così Kimpembe al termine della gara del Principato decide di prendere il megafono e parlare ai tifosi.

A cura di Fabrizio Rinelli

Un momento così difficile forse il PSG non lo viveva dai tempi dell'incredibile eliminazione in Champions contro il Barcellona. Quel folle 8 marzo 2017 resterà per sempre negli annali del calcio per via dell'incredibile impresa fatta dai catalani nel match di ritorno degli ottavi. Dopo il 4-0 dei parigini all'andata, il 6-1 del ritorno fu a dir poco pazzesco (c'era ancora la regola dei gol fuori casa ndr) facendo crollare completamente l'autostima di tutto l'ambiente e dei giocatori nei confronti di quella squadra stellare. Oggi sta accadendo più o meno la stessa cosa dato che il momento della compagine di Galtier sembra essere a dir poco delicato. Dopo l'eliminazione in Coppa di Francia per mano del Marsiglia, il PSG è uscito sconfitto anche dal Principato dato che il Monaco è riuscito a trafiggere 3-1 i parigini in un match sicuramente caratterizzato dalle tante assenze.

Oltre a Messi e Mbappé, già fuori dai convocati per noie fisiche, ci si è messo di mezzo anche un virus intestinale che ha praticamente messo ko gran parte della squadra costringendo Galtier a utilizzare diverse seconde linee. In porta Donnarumma, con Marquinhos in difesa e Neymar in attacco. Per il resto tante seconde linee che non sono riuscite a farsi valere contro avversari che come sempre giocano sempre in maniera diversa, più decisa, contro le stelle del PSG. Attualmente il PSG è ancora primo con 54 punti a +5 dal Marsiglia secondo con il Lens che potrebbe raggiungere a pari merito la squadra di Tudor. Un vantaggio comunque che non far star tranquilla una squadra che martedì dovrà affrontare il Bayern Monaco nell'andata degli ottavi di finale. Dopo il ko col Monaco però il pubblico ha iniziato a protestare con i giocatori, motivo per cui Kimpembe ha voluto prendere un megafono per parlargli a cuore aperto.

Le immagini riprese da bordo campo a fine partite mostrano proprio Kimpembe mettersi dietro le transenne per ascoltare le parole dei tifosi delusi da questa ennesima sconfitta. I supporters del PSG hanno parlato con un megafono al giocatore che era presente in qualità di rappresentante della squadra. Il giocatore li ha ascoltati con attenzione e ha capito al meglio le ragioni di quello sfogo più che legittimo. Ecco perché si è poi fatto dare quel megafono proprio per rispondere a tono, scusarsi e sottolineare come in questo momento nessuno più dei tifosi deve stare vicino alla squadra per farla uscire da questo momento critico.

Kimpembe ha cercato di far capire al meglio il proprio concetto e la concentrazione della squadra in vista dei prossimi impegni del PSG: "Tutto questo non ha senso, lo sappiamo – ha spiegato col megafono – L'unica cosa che posso dire è grazie per essere venuti. Ora, non lasciateci, abbiamo ancora bisogno di voi. Ci ricompattiamo nello spogliatoio e faremo le cose per bene per smuoverci martedì". Il discorso del giocatore è stato molto apprezzato dai tifosi del PSG che hanno applaudito Kimpembe sottolineando proprio il suo coraggio ad esporsi in prima persona mettendoci la faccia dopo una sconfitta così pesante e frustrante in questo momento della stagione.