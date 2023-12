Kim saluta il 2023 celebrando lo scudetto del Napoli: tifosi ed ex compagni lo inondano d’affetto Il difensore del Bayern Monaco ha voluto ricordare i momenti più belli del 2023 sui social. Kim ha fatto incetta di like e commenti postando le immagini dello scudetto del Napoli. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Alessio Morra

Chi ama non dimentica. Questo è un classico slogan di molte tifoserie e calza a pennello per Kim Min-Jae, difensore coreano che lo scorso anno ha vinto lo scudetto con il Napoli e che a distanza di mesi lo celebra nuovamente sui social network. Il centrale del Bayern approfitta del consuntivo di fine 2023 per rievocare dei momenti meravigliosi.

Lo scudetto vinto lo scorso 4 maggio è stato un evento epocale per il Napoli, che non trionfava da oltre trent'anni e che è tornato davanti a tutti e lo ha fatto in modo imponente. Una squadra diventata subito mitica, e che ora lo è ancora molto di più considerando i risultati attuali. Tra i titolarissimi l'unico a partite è stato Kim, la sua assenza si sente, la difesa balla tanto, il coreano in estate ha detto sì al Bayern e ha lasciato la Serie A.

In Germania e in Champions con i bavaresi sta mostrando il suo valore, al netto di qualche passo falso. Kim però il Napoli e Napoli ce li ha nel cuore. Il difensore coreano ha approfittato dell'ultimo giorno dell'anno per fare un passo indietro ed è tornato alla passata stagione. Kim ha effettuato tre post: uno relativo alle partite con il Bayern Monaco, uno a quelle con la Corea del Sud, con cui giocherà tra gennaio e febbraio la Coppa d'Asia, e uno al Napoli.

Immagini festose, allegre le 131 quattro. La prima è quelle del momento del trofeo, nella quale si fatica a vederlo, la seconda è quella del post Juve-Napoli 0-1, la partita che ha suggellato lo scudetto. Foto fatta all'interno degli spogliatoi dello Stadium.

Poi una foto di capitan Di Lorenzo si è scattato un selfie davanti a un'immagine di Kim e la quarta è una classica foto di squadra. Memorie meravigliose per Kim, ma anche per i tifosi del Napoli che hanno inondato il coreano di like e di commenti.

E di mi piace ne sono arrivati copiosi anche da parte di tanti suoi ex compagni (da Lobotka a Kvaratskhelia passando per Meret) che dimostrano, pure loro, di non averlo dimenticato.