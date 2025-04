video suggerito

Kim non riesce a saltare più come dovrebbe: un problema fisico sta bloccando il difensore del Bayern Kim Min-jae soffre di un problema al tendine d’Achille che lo sta perseguitando da quasi tutta la stagione. Il difensore convive con quest’infortunio che però non gli consentirebbe di saltare come dovrebbe. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Bayern Monaco è fuori dalla Champions League dopo aver pareggiato 2-2 il ritorno dei quarti contro l'Inter che non è bastato per ribaltare il ko per 2-1 in Germania. Sicuramente nelle due partite i bavaresi hanno anche dovuto avere a che fare con diversi infortuni, soprattutto in difesa. Praticamente quasi tutti i centrali erano out nella sfida d'andata per vari problemi fisici e uno in particolare si trascina un fastidio da inizio stagione. Parliamo di Kim Min-jae, ex difensore del Napoli protagonista dello Scudetto vinto dagli azzurri nel 2023 con Spalletti allenatore.

Ebbene il coreano, votato in quella stagione come il miglior difensore della Serie A, da quest'anno è afflitto da un problema al tendine d'Achille. Un infortunio talmente importante, serio e che sicuramente richiede tempo per rientrare che non sta dando tregua al giocatore avendo ricadute anche sulle sue prestazioni. Secondo la Bild infatti, proprio a causa di questo problema il difensore coreano a volte non riesce a saltare più in alto di quanto potrebbe fare quando è in forma. La quasi totale assenza di riposo Kim la sta pagando carissima così come tutto il Bayern.

Kim in azione contro Thuram al Meazza.

I problemi al tendine d'Achille di Kim Min-jae, che lo affliggono da novembre dello scorso anno, si sono recentemente trasformati in tendinite a causa della quasi totale assenza di riposo. Per questo motivo, il difensore coreano a volte non riesce a saltare più in alto di quanto potrebbe fare quando è in condizione fisica ottimale. Dal pareggio per 3-3 contro l'Eintracht Francoforte nell'ottobre 2024, quello che due anni fa era il miglior difensore della Serie A si è trascinato per tutta la partita con persistenti problemi al tendine d'Achille.

Leggi anche Muller furibondo con Acerbi per colpa di un gesto provocatorio al fischio finale di Inter-Bayern

La critica dell'allenatore della Corea nei confronti del Bayern

Per mesi ha stretto i denti per poter aiutare la sua squadra giocando 42 partite ufficiali in questa stagione, ma adesso sembra sia arrivato al limite. Il quotidiano tedesco sottolinea come circa un mese fa, l'allenatore della nazionale sudcoreana Myungbo Hong avesse criticato duramente il Bayern quando Kim ha dovuto saltare gli impegni con la Corea: "Il club non ha protetto a sufficienza il giocatore per evitare infortuni". Al momento il Bayern non è a caccia di un nuovo difensore ma è chiaro che dovrà risolvere questo problema.