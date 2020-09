Il Monza ha ufficializzato l'acquisto di Kevin-Prince Boateng. Il calciatore ghanese è l'undicesimo acquisto del club brianzolo e questo conferma come la società presieduta da Silvio Berlusconi e diretta da Adriano Galliani sta allestendo una rosa davvero ambiziosa per dare l'assalto alla Serie A, categoria in cui il club brianzolo non ha mai militato. L'ex centrocampista di Milan, Barcellona e Fiorentina ha firmato un contratto annuale con opzione per il secondo al verificarsi di determinate condizioni. Dopo il prestito al Besiktas nella seconda metà della passata stagione, KPB ha salutato la Fiorentina per sposare il progetto Berlusconi-Galliani.

Boateng questa mattina ha effettuato le visite mediche alla clinica “La Madonnina” di Milano: il giocatore è arrivato attorno alle ore 10:20: non è da escludere la presenza del calciatore tra i convocati per la gara di domani sera tra Monza e Triestina. La squadra di Cristian Brocchi ha fatto il suo esordio venerdì nel campionato di Serie B ma contro la Spal non è andata oltre lo 0-0.

Il club viola ha comunicato così il trasferimento di KPB al Brianteo: "La Fiorentina comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kevin Prince Boateng all’ A.C. Monza“.

Il comunicato del Monza

La nota ufficiale del club brianzolo per comunicare l'acquisto dell'ex calciatore di Milan, Barcellona e Fiorentina: