video suggerito

Kanté è la mossa a sorpresa di Deschamps per gli Europei: 2 anni fa l’ultima partita con la Francia N’Golo Kanté convocato dalla Francia a sorpresa per gli Europei 2024. Deschamps pare deciso a portare in Germania il 33enne dell’Al-Itthad che ha giocato l’ultima volta con la nazionale francese nel 2022. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Francia ancora una volta nelle mani di N'Golo Kanté. Il 33enne centrocampista parigino dovrebbe far parte della rosa dei convocati del Ct Didier Deschamps per i prossimi Europei 2024. Una chiamata a sorpresa considerando che la Francia è forse al mondo la nazionale che riesce ad avere un ricambio generazionale spesso molto veloce e di successo rispetto a tutte le altre rappresentative nazionali.

La Francia fa invece dei talenti e dei giovani di prospettiva il suo punto di forza ma in questo caso Deschamps pare essere proprio intenzionato nuovamente a puntare su Kanté che è già stato campione del mondo con i transalpini nel 2018.

A riferirlo è Canal+ che fa sapere come questa chiamata sia stato totalmente una sorpresa considerando che il centrocampista ex Chelsea oggi ha 33 anni ed ha preferito spostarsi nel faraonico calcio arabo tra le fila dell'Al-Ittihad. Deschamps però pare aver bisogno di lui nonostante in quella zona di campo ci sono giocatori del calibro di Camavinga, Tchouameni e Rabiot (solo per citarne alcuni).

Leggi anche Courtois torna a giocare dopo quasi un anno di stop: Ancelotti ora medita una mossa a sorpresa

Kanté con la maglia della Nazionale francese.

L'esperienza di Kanté in Arabia Saudita

Kanté all'Al-Ittihad è stato protagonista di una stagione piuttosto particolare, sicuramente tutta nuova. Più volte capitano, si è però ritrovato spesso con la sua squadra a dover subire lo strapotere di Al-Hilal e Al Nassr stabilendosi al quinto posto. Nonostante questo però pare che Deschamps abbia apprezzato il suo impegno e la sua condizione fisica, evidentemente ancora ottimale per poter giocare una competizione importante come gli Europei.

Se Deschamps dovesse confermare questa scelta quando ufficializzerà la rosa completa per Euro2024, allora per Kanté si tratterebbe di un ricordo in maglia Blue dato che il centrocampista ha vestito l'ultima volta la divisa della Francia nel 2022. Era infatti il mese di giugno quando nel girone 1 di Nations League A l'ex Chelsea affrontò la Danimarca con la Francia che però perse 2-1. Da quel momento tra infortuni vari e altri stop Kanté non è mai stato più convocato da Deschamps che ora però pare intenzionato ad affidarsi di nuovo a lui per i prossimi Europei.