Kane può tornare in Inghilterra grazie a una clausola segreta: deve rispettare una condizione

Kane può salutare il Bayern Monaco a un prezzo ridotto grazie a una clausola nascosta inserita nel suo contratto, ma ha poco tempo per attivarla e decidere il suo futuro.

Harry Kane ha trovato la sua nuova dimensione in Germania con la maglia del Bayern Monaco, la squadra che qualche mese fa gli ha permesso di spezzare la maledizione vincendo il primo trofeo della sua carriera. Anche lontano dalla Premier League è rimasto lo stesso attaccante prolifico e decisivo, ma il richiamo dell'Inghilterra si fa sentire forte e potrebbe riportarlo indietro la prossima estate: nel suo contratto con i bavaresi è presente una clausola segreta che può essere attivata in un solo modo ma che rappresenta un grande affare per le squadre interessate.

Secondo quanto riportato dalla BILD i termini sono stati svelati solo di recente e saranno attivi a partire dalla prossima estate. L'attaccante inglese potrebbe lasciare il Bayern a prezzo di saldo, per la "modica" cifra di circa 65 milioni di euro. Ma deve affrettarsi a comunicarlo ai bavaresi perché la clausola si attiverà soltanto se deciderò il suo futuro prima del mercato di gennaio, essenzialmente entro i prossimi tre mesi.

Come si attiva la clausola segreta di Kane

Tutte le squadre della Premier League puntano gli occhi sulla stella della Bundesliga che potrebbe fare il suo ritorno in Inghilterra dopo due anni al Bayern Monaco. Nel contratto di Kane con i bavaresi è presente una clausola rescissoria segreta che si attiverà soltanto nell'estate 2026 a una determinata condizione: l'attaccante potrà lasciare la squadra per 65 milioni di euro, ma la riduzione di prezzo sarà arriva soltanto se comunicherà la sua intenzione di andare via prima della fine della sessione di mercato di gennaio.

L'inglese ha pochi mesi per capre cosa fare del suo futuro e per agevolare la sua possibile nuova squadra dovrà annunciare entro la fine di gennaio la volontà di voltare pagina, così da evitare di alzare il suo prezzo. Non è ancora chiaro se lascerà il Bayern Monaco con il quale ha comunque un contratto valido fino al 30 giugno 2027.