La Premier League non si ferma mai. Nel giorno di Capodanno il West Ham ha vinto in casa dell'Everton e ha rovinato la corsa Champions di Ancelotti, mentre il Manchester United ha sconfitto per 2-1 l'Aston Villa ed ha agganciato in testa il Liverpool. In questo sabato di calcio inglese Kane e Son hanno stabilito un record clamoroso e il giovane talento Eze ha segnato un gol da fuoriclasse assoluto con la maglia del Crystal Palace.

Tottenham-Leeds 3-0, Kane e Son da record

Il match si è rilevato una formalità per la squadra di Mourinho, che era reduce da un paio di passi falsi e temeva la squadra del ‘Loco' Bielsa. Ma velocemente la pratica è stata sbrigata. Il netto 3-0 permette al Tottenham di ritornare in zona Champions. Mourinho è a quattro punti dal duo di testa formato dal Liverpool e dal Manchester United. La firma è stata messa da Kane, Son e Alderweireld. Il coreano, a segno per la 100esima volta con gli Spurs, e il super bomber hanno in coppia firmato il 13° gol in questa stagione ed è record eguagliato nella storia della Premier League, è siamo solo a inizio gennaio. Mourinho ha creato una coppia d'oro. Kane e Son hanno eguagliato il primato di Alan Shearer e Chris Sutton, che lo realizzarono nel 1994-1995 con il Blackburn, che vinse il campionato.

Gol da fenomeno per Eze in Crystal Palace-Sheffield

Senza la perla del giovane Eze probabilmente questo incontro non avrebbe avuto un minimo di notorietà a livello internazionale. Il Palace di Hodgson si è preso i tre punti vincendo per 2-0 contro lo Sheffield che ha ottenuto solo due pareggi in tutto il campionato ed ha praticamente già lasciato la Premier League. A inizio ripresa Eze, un ragazzo del quale si parla molto bene, prende palla nella sua metà campo, accelera, slalomeggia dribblando un paio di avversari prima di calciare dal limite dell'area di rigore e segnare un gol favoloso. Probabilmente la prima di una lunga serie di prodezze.