Kaio Jorge segna e festeggia bevendo una birra lanciata dai tifosi avversari: il gesto che infiamma il derby

Kaio Jorge segna e festeggia bevendo una birra lanciata dagli avversari nel derby del Minas Gerais tra Cruzeiro e Atlético Mineiro. Il gesto dell’ex Juventus infiamma lo stadio e diventa subito virale.

Il derby del Minas Gerais tra Cruzeiro e Atlético Mineiro, valido per la quinta giornata del campionato statale brasiliano, ha regalato uno di quei momenti destinati a rimanere impressi ben oltre il risultato finale. Una partita già carica di tensione e rivalità si è trasformata in uno spettacolo inatteso grazie a un’esultanza tanto provocatoria quanto surreale.

Al 25’ del primo tempo è Kaio Jorge a sbloccare il match, portando in vantaggio il Cruzeiro. L’attaccante finalizza l’azione con freddezza e poi corre verso la bandierina del calcio d’angolo per festeggiare sotto il settore occupato dai tifosi dell’Atlético Mineiro. È lì che accade l’impensabile: dagli spalti viene lanciato in campo un bicchiere di birra, probabilmente con l’intento di interrompere la celebrazione.

Kaio Jorge, però, reagisce in modo clamoroso. Con riflessi perfetti afferra il boccale al volo, beve un sorso davanti al pubblico incredulo e poi lo scaglia via, come se fosse parte integrante dell’esultanza. Lo stadio resta senza parole, mentre la scena viene immediatamente catturata dalle telecamere e rimbalza sui social nel giro di pochi minuti.

Non contento, l’attaccante decide di rincarare la dose: qualche passo di danza davanti ai tifosi rivali e un sorriso beffardo che manda su tutte le furie il pubblico di casa. Un gesto che accende ulteriormente gli animi, ma che allo stesso tempo entra di diritto nella galleria delle celebrazioni più iconiche del calcio brasiliano.

Tra polemiche, applausi e ironia, il derby si è così arricchito di un episodio destinato a essere ricordato a lungo. Perché in Brasile, a volte, il calcio riesce ancora a sorprendere tutti.