Nelle prime due partite giocate con i Blues non aveva brillato, stasera nel match dei sedicesimi di Carabao Cup invece Kai Havertz è stato schierato in una posizione differente e di gol ne ha fatti tre. Certo dall'altra parte del campo c'era il Barnsley, squadra che lo scorso anno si è salvata con il ripescaggio dalla retrocessione in Ligue One. Ma una tripletta non capita spesso ed è sempre un buon segnale. Sorride Lampard, sorride il Chelsea, che si è imposto 6-0, e soprattutto Havertz, che è stato fenomenale perché autore di una partita perfetta.

Chelsea-Barnsley 6-0: tripletta di Havertz

Ha sbagliato un solo passaggio (88%), tre tiri in porta e tre gol, due occasioni create e cinque tackle vinti. Dati che spiegano bene perché da tempo si dice che è un giocatore completo e da baby fenomeno qual è se si considerano talento e quant'è stato pagato. Tripletta per Havertz che ha segnato il suo primo gol da giocatore del Chelsea al termine di un'azione splendida manovrata da Mount e Abraham, autore di un assist di tacco nella ripresa e di un gol nel primo tempo, a segno pure Barkley e Giroud, che sembra sempre pronto a essere ceduto ma che invece resta e segna.

5 gol dell'Everton, 7 del Newcastle, passa l'Arsenal

Il Newcastle ha vinto 7-0 fuori casa contro il Morecambe, i bianconeri dopo una mezz'oretta ne avevano segnati già quattro. L'Arsenal invece continua la sua splendida tradizione con il Leicester, 2-0 alle ‘Foxes' e Arteta allunga la sua serie positiva. Mentre l'Everton di Ancelotti continua a regalare spettacolo. Dopo aver vinto 5-2 sabato contro il West Bromwich ha passato il turno vincendo con lo stesso punteggio in casa del Fleetwood: doppietta di Richarlison, gol di Iwobi e di Moise Kean, che potrebbe aver segnato l'ultimo gol con i ‘Toffees', sembra possa tornare alla Juventus. Agli ottavi anche Fulham e Brighton. Giovedì in campo Manchester City e Liverpool.