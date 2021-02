Il mercato del Liverpool si chiude con due acquisti. Klopp che a ottobre ha perso per tutta la stagione van Dijk e poi pure gli altri centrali Gomez e Matip, stagione finita pure per lui, è stato accontentato dai dirigenti dei Reds che hanno preso dallo Schalke 04 il centrale turco Kabak, che la scorsa estate era stato un obiettivo di mercato del Milan, e Ben Davies, 25enne prelevato dal Preston North End.

Kabak è del Liverpool

Non ha ancora 21 anni, che compirà a marzo, questo difensore turco che nelle ultime stagioni è andato sempre in crescendo. Kabak ha vestito le maglie di Galatasaray, Stoccarda e Schalke, lo cercava il Milan, che lo aveva corteggiato nel mercato estivo. Il turco, che spera di giocare gli Europei, ha scelto di indossare la maglia numero 19, e forse già mercoledì prossimo potrà esordire. Klopp spera di aver trovato l'erede di van Dijk e di non aver solo numericamente rinforzato il suo reparto arretrato.

Chi è Ben Davies, nuovo acquisto del Liverpool

Mentre Kabak è un centrale noto da tempo non si può dire la stessa cosa di Ben Davies, omonimo del gallese del Tottenham, che è un acquisto totalmente a sorpresa. Questo difensore centrale, ha 25 anni e giocava in Championship (la Serie B inglese) con il Preston North End, una delle squadre più gloriose del calcio inglese. Davies, che vestirà la maglia numero 18, non immaginava di passare dalla lotta per la salvezza in Championship a quella per vincere la Premier League, e chissà se sarà tesserato anche per la Champions. Questo il comunicato del club Reds: