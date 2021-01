Juventus-SPAL è la partita valida per i quarti di finale della Coppa Italia 2020/2021. Fischio d'inizio in orario alle 20.45 domani mercoledì 27 gennaio all'Allianz Stadium di Torino per la sfida che mette in palio la semifinale contro la vincente di Inter-Milan. La squadra di Pirlo reduce dalla vittoria contro il Bologna, affronta quella di Marino che nell'ultima giornata di Serie B ha giocato in casa della Cremonese. Gli estensi sono la sorpresa di questa edizione della Coppa Italia e agli ottavi hanno eliminato il Sassuolo, mentre i bianconeri hanno superato ai supplementari il Genoa. Juve-SPAL sarà trasmessa sulla Rai in chiaro, ecco tutte le info per vedere la partita in TV e in diretta streaming.

Juventus-SPAL, dove vederla in TV

Juventus-SPAL sarà trasmessa in TV in chiaro sulla Rai. L'emittente nazionale detiene i diritti della Coppa Italia e dunque a partire dalle 20.45 di mercoledì 27 gennaio garantirà la visione della sfida dei quarti su Rai Uno. Possibile assistere alla partita anche in alta definizione sul canale 501 del digitale terrestre. In programma, oltre al pre-partita, anche interviste nell'intervallo e nel post gara, con l'analisi degli eventuali episodi da moviola.

La diretta streaming di Juventus-SPAL

La partita tra Juventus e Udinese sarà visibile anche in diretta streaming sfruttando una buona connessione a internet. Il match dei quarti di Coppa Italia sarà trasmesso su dispositivi portatili e computer, grazie alla piattaforma Rai Play, o accedendo direttamente al sito del canale Rai Uno. Il tutto senza la necessità di sottoscrivere abbonamenti, ma in chiaro.