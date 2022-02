Juventus, Real Madrid e Barcellona organizzano la “mini Superlega”: stavolta si farà L’ipotesi questa volta, sia pure con un format contenuto e molto simile a una sorta di pre-season, condurrebbe le società negli Stati Uniti. Juventus, Barcellona e Real Madrid ripartono da questo torneo estivo per rilanciare il piano mai accantonato di creare una Superlega elitaria di calcio.

Juventus, Barcellona e Real Madrid non hanno abbandonato il progetto Superlega. Quel tentativo di colpo di Stato nato e morto nel giro di 48 è ancora un piano che i tre club, nonostante l'altolà della Uefa, vogliono mettere in atto. Magari sotto altra forma (per adesso) ma quell'idea di creare un campionato alternativo, coinvolgendo anche altre società blasonate del panorama continentale, resta un chiodo fisso e una necessità. L'obiettivo comune è identico: raccogliere consensi e sponsor, mescolare calcio e business, incrementare abbastanza introiti da ammortizzare gli ammanchi provocati dalla pandemia, prendere una boccata d'ossigeno dopo un periodo di magra sia a livello economico sia sportivo.

Un torneo per ricchi fatto da ricchi per arricchirsi. L'ipotesi questa volta, sia pure con un format contenuto e molto simile a una sorta di pre-season, condurrebbe le società negli Stati Uniti. Ma non è l'International Champions Cup, bensì un trofeo elitario, esclusivo da disputarsi sempre d'estate e negli Usa con l'aggiunta di una quarta squadra. Quale? Un'altra italiana: il Milan, al quale sarebbe stato già rivolto un invito formale. Possono farlo? Sì, perché non si tratterebbe di un campionato parallelo e fuori dal solco della Uefa.

Dove si giocherebbe questa mini Superlega? Sulla Costa Occidentale che affaccia sul Pacifico, tra la California, l'Oregon, Washington e l'Alaska. Dopo due anni di restrizioni per i viaggi internazionali, potrebbe essere finalmente arrivato il momento di riprendersi quegli spazi che la situazione di emergenza sanitaria internazionale aveva sottratto. Le sedi non sono state ancora definite ma l'opportunità di ospitare un Clasico tra Real Madrid e Barcellona è occasione da non lasciarsi perdere: fu così nel 2017, quando Miami ospitò quella che sarebbe stata anche l'ultima sfida di Neymar con la maglia dei blaugrana prima del passaggio al Paris Saint-Germain.

Cosa è rimasto del progetto Superlega? Poco o nulla se non l'ambizione di andare avanti nonostante tutto, sfidando il muro alzato dalla Uefa, a costo di ricorrere anche ad artifici e battaglie legali. Juventus, Barcellona e Real Madrid sono quel che resta delle 12 squadre che facevano inizialmente parte del piano. Atletico Madrid, Milan, Inter e la pattuglia delle inglesi (Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester United, Manchester City e Tottenham) si sono tutte ritirate anche in seguito alla reazione dei tifosi.