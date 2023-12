Juventus o Napoli al Mondiale per Club 2025: cosa serve agli azzurri per il sorpasso nel ranking Il Napoli può soffiare alla Juventus il posto nel Mondiale per Club 2025, ma ai partenopei servono almeno sei punti per scavalcare i bianconeri.

Il ranking del Mondiale per Club 2025 è da tempo è un tema di grande attualità, lo è in particolare per i tifosi delle squadre italiane che ambiscono a giocare quella manifestazione tra un anno e mezzo. Con l'Inter certa di passare e il Milan sicuro fuori in lizza restano per l'Italia principalmente il Napoli e la Juventus, che pur senza giocando si avvicina e in modo cospicuo alla qualificazione. Perché i campioni d'Italia per effettuare il sorpasso devono ottenere risultati molto complessi. E poi comunque c'è anche la Lazio, che per soffiare il posto ai bianconeri e partenopei deve vincere la Champions.

Il Mondiale per Club, che vedrà la sua prima edizione nella versione restaurata nell'estate 2025 negli Stati Uniti, vedrà al via trentadue squadre, dodici di queste saranno europee. Diverse squadre hanno già conquistato il pass. Innanzitutto le vincitrici delle ultime tre Champions League (Chelsea, Real Madrid e Manchester City), ma anche, grazie ai punti del ranking, Bayern Monaco, Inter e PSG. Atletico Madrid e Barcellona battagliano per il secondo posto della Spagna, così come Lipsia e Borussia Dortmund per quello della Germania, Porto e Benfica rappresenteranno il Portogallo. E poi c'è un posto bis per l'Italia con la Juventus e il Napoli in lizza.

La Juve quest'anno la Champions la vede da spettatrice, ma nonostante ciò vede la qualificazione piuttosto vicina sia se si considera il ranking Uefa che quello Fifa. Il Napoli insegue o meglio continua il suo inseguimento. Perché la società del presidente De Laurentiis la classifica ha proseguito a scalarla. I 10 punti del girone e il passaggio del turno hanno portato i partenopei a quota 41 e cioè davanti a Salisburgo e Ajax, a una lunghezza dal Siviglia e alla pari del Milan, che però nonostante il successo di Newcastle è fuori dalla Champions.

La Juventus di punti ne ha 47 e ciò significa che ha un vantaggio, per la classifica Uefa, di sei lunghezze, vantaggio che non è facile da colmare per il Napoli. Per Osimhen e compagni non sarà semplice, perché da adesso in poi si sommano in qualunque ranking i punti con vittorie o pareggi (due o uno), e per ogni turno superato si guadagna un altro punto. Ciò significa che se gli azzurri saranno fuori agli ottavi non avranno la chance di mettere la freccia ed effettuare il sorpasso.

Qualificandosi per i quarti invece il Napoli avrebbe certamente un avvicinamento – nella peggiore delle ipotesi farebbe due pareggi, o una vittoria e una sconfitta, e aggiungerebbe un punto per il turno superato – e giocando i quarti potrebbe attaccare la posizione e i 47 punti dei bianconeri.

In soldoni. Al Napoli servono sei punti per l'aggancio. Con due punti per ogni vittoria, uno per il pareggio e uno per ogni turno superato, la squadra di Mazzarri aggancia la Juve certamente con tre vittorie – quindi va da sé che dovrebbe raggiungere le semifinali oppure potrebbero bastare anche i quarti ma dovrebbe raggiungerli vincendo i due ottavi e almeno uno dei quarti. In quel caso ci sarebbe un clamoroso 47 pari, con il Napoli che potrebbe prevalere avendo raggiunto i quarti. Ma non c'è una regola.

Valesse il Ranking FIFA la Juve si troverebbe una situazione ancora molto più comoda. Perché in questo caso il vantaggio è di dieci punti (52 a 42) e per il Napoli rimontare sarebbe molto difficile. Considerati i due punti per vittorie servirebbero cinque successi dagli ottavi alle semifinali.

La classifica con il Ranking Uefa

Bayern Monaco (Germania) – 100 punti Inter – 74 punti PSG (Francia) – 71 punti Borussia Dortmund (Germania) – 66 punti Atletico Madrid (Spagna) – 62 punti Lipsia (Germania) – 59 punti Porto (Portogallo) – 59 punti Barcellona – 55 punti Benfica (Portogallo) – 52 punti Juventus – 47 punti; — ultima qualificata Siviglia – 42 punti Napoli – 41 punti Milan – 41 punti

17. Lazio – 33 punti

La classifica con il Ranking FIFA

Bayern Monaco 109 punti PSG 75 punti Inter 75 punti Borussia Dortmund 69 punti Porto 69 punti Lipsia 64 punti Barcellona 62 punti Atletico Madrid 60 punti Benfica 53 punti Juventus 52 punti Siviglia 47 punti Ajax 47 punti Shakhtar Donetsk 45 punti Salisburgo 45 punti Milan 45 punti Napoli 42 punti