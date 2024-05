Juventus Next Gen-Casertana dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

video suggerito

A cura di Fabrizio Rinelli

Juventus Next Gen-Casertana è il match valido per il primo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. La sfida tra la squadra allenata da Brambilla e quella di Cangelosi si giocherà oggi, martedì 13 maggio alle 20:30 allo stadio Moccagatta di Alessandria. Si tratta del primo atto del doppio confronto tra andata e ritorno che giocheranno i bianconeri contro i campani. Nelle precedenti sfide la Juventus ha eliminato Arezzo e Pescara vincendo in entrambe le partite mentre i campani, ai playoff da neopromossi, hanno eliminato l’Audace Cerignola pareggiando 0-0 e sfruttando qui il miglior piazzamento finale nella classifica del campionato.

La Juventus Next Gen aveva chiuso la regolare stagione del campionato di Serie C girone B al settimo posto con 54 punti piazzandosi a un solo punto di distanza dal Pescara con 55 che ha poi battuto nel secondo turno dei playoff. La Casertana invece aveva chiuso la sua stagione al quarto posto nel girone C alle spalle di Benevento e Avellino e Juve Stabia con quest'ultimi che hanno ottenuto la promozione diretta in Serie B. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta e streaming e sulle probabili formazioni.

Partita: Juventus Next Gen-Casertana

Dove: stadio Moccagatta, Alessandria

Quando: martedì 14 maggio

Orario: 20:30

Diretta TV: Sky

Diretta Streaming: Sky Go

Competizione: playoff Serie C

Dove vedere Juventus Next Gen-Casertana in diretta tv

Juventus Next Gen-Casertana sarà trasmessa in diretta tv su Sky. Per assistere alla sfida tra piemontesi e campani sulla piattaforma satellitare sarà necessario sintonizzarsi al canale Sky numero 254 (previo abbonamento). Non è prevista la trasmissione in chiaro della partita su Rai Sport.

Juventus Next Gen-Casertana, dove vederla in diretta streaming

La sfida tra Juventus Next Gen e Casertana sarà inoltre trasmessa anche in diretta streaming attraverso l'app di Sky Go disponibile per soli abbonati. Basterà scaricare su dispositivi mobili come smartphone e tablet e sintonizzarsi alla finestra dedicata all'evento al canale 254.

Serie A, le probabili formazioni di Juventus Next Gen-Casertana

Brambilla potrebbe schierarsi con un 3-4-2-1. Sekulov e Nonge dovrebbero agire alle spalle dell'unica punta Guerra. Per quanto riguarda la Casertana invece, Cangelosi si affida a Montalto unica punta nel 4-2-3-1 iniziale con Carretta, Curcio e Tavernelli alle sue spalle.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Daffara; Savona, Pedro Felipe, Muharemovic; Comenencia, Damiani, Hasa, Rouhi; Sekulov, Nonge; Guerra. All. Brambilla.

CASERTANA (4-2-3-1): Venturi; Calapai, Celiento, Bacchetti, Anastasio; Damian, Toscano; Carretta, Curcio, Tavernelli; Montalto. All. Cangelosi.