Juventus Next Gen-Carrarese dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Juventus Next Gen-Carrarese è la partita di andata del secondo turno della fase nazionale dei playoff di Serie C. Si gioca allo stadio Moccagatta di Alessandria, con fischio d’inizio alle ore 20.30. Diretta TV e streaming su Sky. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

Juventus Next Gen e Carrarese si giocano la partita d'andata del 2° turno della fase nazionale dei playoff di Serie C 2023-2024: le squadre di Roberto Brambilla e Alessandro Dal Canto scenderanno in campo allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria oggi, martedì 21 maggio 2024, con fischio d'inizio alle ore 20:30. Diretta TV e streaming su Sky.

La squadra bianconera della Next Gen è l’unica delle formazioni rimaste a essere partita dal primo turno: ha eliminato Arezzo, Pescara e Casertana. Ora si troverà di fronte ad un altro avversario che ha già affrontato in Regular Season. La Carrarese, che si è classificata terza alle spalle di Cesena (promosso direttamente in Serie B) e Torres in campionato, ha giocato un solo turno dei play-off e ha eliminato il Perugia di Formisano.

La partita di ritorno è fissata per sabato 25 maggio a Carrara.

Dove vedere Juventus Next Gen-Carrarese in diretta TV

La partita di andata dei play off tra Juventus Next Gen e Carrarese sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sky Sport al canale 254 ma solo per gli abbonati, che trasmetterà in contemporanea (ore 20.30) tutti gli incontri previsti in calendario.

Juventus Next Gen-Carrarese, dove vederla in diretta streaming

La diretta streaming di Juventus Next Gen-Carrarese andrà in onda su Sky Go (per gli abbonati al network satellitare). Per vederla on-line c'è ancora un'opzione: è NOW, il sito di streaming on-demand (a pagamento) che trasmette i contenuti inseriti nel palinsesto Sky.

Serie C, le probabili formazioni di Juventus Next Gen-Carrarese

Brambilla non cambia il suo 3-4-2-1 con Guerra e Sekulov sulla trequarti alle spalle dell'unica punta Anghelè. Dal Canto dovrebbe schierare il tridente formato da Panico, Schiavi e Capezzi.

JUVENTUS NEXT GEN (3-4-2-1): Daffara; Stivanello, Stramaccioni, Muharemovic; Perotti, Salifou, Hasa, Rouhi; Guerra, Sekulov; Anghelè. Allenatore: Brambilla.

CARRARESE (3-4-3): Bleve; Imperiale, Illanes Minucci, Coppolaro; Belloni, Capello, Della Latta, Zanon; Panico, Schiavi, Capezzi. Allenatore: Dal Canto.