Convocati Juventus-Milan: Allegri chiama anche Chiesa, Pioli non rinuncia a Maignan Allegri e Pioli hanno presentato le rispettive liste da cui estrarranno i titolari per Juventus-Milan di questa sera, in programma alle 20:45 e valida per il 4° turno di campionato. Tra i bianconeri ci sono Bernardeschi e Chiesa, reduci da recenti infortuni. Nel Milan, assenti come previsto Ibrahimovic e Giroud, c’è Maignan tra i portieri, malgrado il problema alla mano.

A cura di Alessio Pediglieri

Juventus-Milan è alle porte: il big match della 4^ giornata di campionato vedrà di fronte i bianconeri inchiodati ad un punto in classifica dopo tre turni e il Milan capolista. Un testa-coda senza precedenti, dove Allegri ha ritrovato gol, entusiasmo e vittoria nell'esordio di Champions, dove il Milan ha perso pur giocando bene contro un Liverpool superiore. Tanti i giocatori in forse, ma i due tecnici non rinunciano a nessuno. Dunque, tra i convocati bianconeri spunta anche il nome di Federico Chiesa, tra i rossoneri Pioli non lascia fuori Maignan.

I convocati della Juventus

Massimiliano Allegri ha convocato 23 giocatori per il big match contro il Milan, in programma allo Stadium alle ore 20.45. Per il tecnico vianconero, in lista inseriti anche Bernardeschi e Chiesa che sembra abbiano alla fine recuperato e saranno regolarmente a disposizione per la sfida che vale una prima importante fetta di stagione. In attacco, insieme a Morata, ci sono anche Dybala e Kean.

Portieri: Szczesny, Perin, Pinsoglio

Difensori: De Sciglio, Chiellini, De Ligt, Danilo, Cuadrado, Alex Sandro, Pellegrini, Bonucci, Rugani

Centrocampisti: Ramsey, McKennie, Bernardeschi, Chiesa, Rabiot, Locatelli, Bentancur, Kulusevski

Attaccanti: Morata, Dybala, Kean

I convocati del Milan

Stefano Pioli aveva detto che Giroud e Ibrahimovic non avrebbero preso parte alla spedizione di Torino e così sarà. Nella lista dei convocati non ci sono i due attaccanti fermati da alcuni acciacchi (lombalgia e tendine). C'è invece il portiere titolare, Maignan che, pur lamentando qualche guaio per un dolore alla mano, è regolarmente inserito nella lista per sfidare la Juventus. Lo staff rossonero valuterà fino all'ultimo se schierarlo in porta ma la sensazione è che il francese sarà regolarmente tra i pali

Portieri: Maignan, Tatarusanu, Jungdal.

Difensori: Kjaer, Romagnoli, Ballo-Touré, Conti, Florenzi, Gabbia, Hernandez, Kalulu, Tomori.

Centrocampisti: Bennacer, Tonali, Castillejo, Diaz, Kessie, Saelemaekers.

Attaccanti: Leao, Rebic, Maldini, Pellegri.