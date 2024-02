Juventus-Frosinone dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Juventus-Frosinone è il match valido per la 26a giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di Allegri e quella di Di Francesco si giocherà oggi, domenica 25 febbraio, alle ore 12:30. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Juventus-Frosinone è il match valido per la 26a giornata di Serie A. La sfida tra la squadra di Massimiliano Allegri e quella di Eusebio Di Francesco si giocherà oggi, domenica 25 febbraio, alle ore 12:30. I bianconeri arrivano a questa sfida dopo aver raccolto solo 2 punti nelle ultime 4 partite lasciando un ampio margine di vantaggio all'Inter capolista in vetta alla classifica. I ciociari invece sono in crisi dato che sono attualmente a 23 punti con soli 3 punti sulla zona retrocessione. All'andata la sfida tra le due squadre terminò con il punteggio di 2-1 in favore della Vecchia Signora.

Una partita, quella dello Stirpe, che vide andare in gol Yildiz per la prima volta in Serie A e Vlahovic che entrando dalla panchina realizzò la sua rete decisiva. Allegri potrebbe pensare di stravolgere l'undici titolare pensando a un cambio modulo che potrebbe anche prevedere la presenza di Cambiaso nel tridente offensivo. Di Francesco invece si affiderà ancora a Soulé e Kaio Jorge, ovvero i due gioielli scuola Juve in prestito proprio al Frosinone. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming e sulle formazioni.

Partita: Juventus-Frosinone

Quando si gioca: domenica 25 febbraio 2023

Orario: 12:30

Dove si gioca: Allianz Stadium, Torino

Canale TV: Sky, DAZN

Diretta streaming: DAZN, Sky Go e NOW

Competizione: Serie A, 26ª giornata

Dove vedere Juventus-Frosinone in diretta TV

Juventus-Frosinone sarà trasmessa in diretta tv su DAZN attraverso l'app scaricabile su smart tv riservata ai soli abbonati con telecronaca a cura di Stefano Borghi col commento tecnico di Massimo Gobbi. Inoltre c'è la possibilità per tutti gli abbonati Sky di vedere la partita sulla piattaforma satellitare ai canali Sky Sport Uno (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (251). In questo caso la telecronaca del match è affidata a Federico Zancan col commento tecnico di Giancarlo Marocchi.

Juventus-Frosinone dove vederla in streaming

La sfida tra Juventus e Frosinone sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming sull'app di DAZN fruibile su dispositivi mobili come smartphone e tablet o attraverso il collegamento al sito ufficiale. Gli abbonati Sky invece potranno usufruire dell'app di Sky Go disponibile solo su dispositivi mobili.

Serie A, le probabili formazioni di Juventus-Frosinone

La Juventus potrebbe cambiare faccia. Allegri pensa al cambio modulo col 4-3-3 dall'inizio con l'impiego di Andrea Cambiaso nel tridente offensivo. Bremer e Rugani potrebbero comporre la coppia centrale in difesa con Weah e Kostic esterni bassi. Alcaraz, Locatelli e Rabiot in mediana con Vlahovic e Chiesa a completare l'attacco proprio con l'ex Genoa.

Di Francesco a specchio sempre col 4-3-3. In questo caso la difesa varierebbe poco rispetto all'ultima sfida con la presenza di Lirola, Okoli, Monterisi e Valeri. A centrocampo dovrebbero agire invece Mazzitelli, il gioiello bianconero Barrenechea e Gelli. Attacco affidato agli altri due talenti della Juve in prestito come Soulé e Kaio Jorge nel tridente con Reinier.

JUVENTUS (4-3-3): Szczesny; Weah, Bremer, Rugani, Kostic; Alcaraz, Locatelli, Rabiot; Cambiaso, Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

FROSINONE (4-3-3): Turati; Lirola, Okoli, Monterisi, Valeri; Mazzitelli, Barrenechea, Gelli; Soulé, Kaio Jorge, Reinier. All. Di Francesco