Juve pronta a triplicare lo stipendio di Yildiz: il piano di Giuntoli ha un obiettivo preciso Kenan Yidliz potrebbe presto vedere il suo stipendio triplicato. La Juventus vuole blindarlo con un contratto tutto nuovo. È il piano di Giuntoli per allontanare gli altri club.

A cura di Fabrizio Rinelli

Kenan Yildiz va verso la sua sesta partita consecutiva da titolare nella Juventus. L'attaccante turco è letteralmente esploso tra il finire della prima parte di stagione e l'inizio della seconda. La ramanzina di Massimiliano Allegri a inizio stagione che gli consigliò subito, con una battuta, di cominciare a tagliarsi i capelli, si è poi rivelata vincente. Il giocatore si è messo ulteriormente al lavoro per scalare le gerarchie dell'attacco bianconero. L'ultimo dietro a Vlahovic, Chiesa, Milik e Kean. A un certo punto della stagione Allegri ha avuto bisogno di lui.

Un gol in Serie A contro il Frosinone e poi i due in Coppa Italia per prendersi definitivamente un ruolo fisso nell'attacco bianconero. Allegri gli ha permesso di prendere il posto di Chiesa o Milik al fianco di Vlahovic facendo finire ai margini Kean che, fermato anche da alcuni infortuni, ora è stato sacrificato per concludere la sua stagione all'Atletico Madrid in prestito secco. Il ds Cristiano Giuntoli a questo punto non vuole però avere problemi e sta già lavorando per chiudere un rinnovo di contratto con il turco fino al 2029 per evitare il Borussia Dortmund…

L'esultanza di Yildiz dopo il gol al Frosinone.

Come dimostrato per Haaland e Bellingham i tedeschi si sono dimostrati nel tempo degli autentici maestri nel riuscire a comprare e poi valorizzare e vendere a suon di milioni determinati tipi di giovani. Yildiz è finito nella lista dei gialloneri così come in quella di Lipsia e altre squadre pronte a fare un'asta per il talentuso attaccante 18enne. È questo dunque il piano di Giuntoli, ovvero quello di proporre al giocatore un nuovo contratto fino al 2029 – prolungandolo dunque di due anni rispetto a quello attuale in scadenza nel 2027 – ma con un adeguamento di stipendio.

Di certo con il nuovo accordo il turco riceverebbe molto di più rispetto ai 300-350 mila euro con bonus che percepisce attualmente. Continuando così l'accordo per il rinnovo di Yildiz potrebbe prevedere cifre ben più elevate che andrebbero a triplicare lo stipendio del giocatore. Parliamo di qualcosa in più del milione di euro a stagione che di certo darebbero al giocatore la giusta importanza in una Juventus sempre più convinta a investire sui giovani con il nuovo e innovativo progetto tecnico firmato Allegri-Giuntoli-Manna.