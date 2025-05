video suggerito

Juve in piena emergenza contro il Bologna, Tudor ha gli uomini contati: il punto sugli infortuni Tudor ha a disposizione soltanto 16 giocatori per affrontare il Bologna in campionato. E i quattro diffidati fanno tremare la Juve in vista dello scontro Champions contro la Lazio.

A cura di Ada Cotugno

Scatta il campanelli d'allarme per la Juventus che dovrà affrontare le ultime quattro partite di questa stagione facendo i conti con i tanti infortunati. La situazione non è facile per Igor Tudor che cerca la qualificazione in Champions League senza avere tutta la rosa a sua disposizione: Bologna e Lazio saranno due sfide fondamentali per raggiungere l'obiettivo finale, ma i bianconeri le affronteranno con l'organico ridotto all'osso e senza alternative, con in più quattro diffidati che potrebbero complicare le cose ancora di più.

La Gazzetta dello Sport fa la conta dei giocatori rimasti alla Juve per la partita di domenica sera al Dall'Ara. La formazione è praticamente fatta e anche i cambi sono obbligati, dato che l'allenatore negli ultimi giorni ha lavorato con 16 giocatori di movimento più i portieri e difficilmente potrà recuperare qualche altra pedina nel giro di due giorni. La parte più critica è sicuramente la difesa dove sono rimasti soltanto Renato Veiga e Kalulu come centrali di ruolo.

Tutti gli infortunati della Juventus

La Juventus andrà a Bologna con 16 giocatori, titolari più cambi obbligati: le scelte di Tudor sono ridotte all'osso visti i recenti infortuni e la squalifica di Yildiz che gli ha tolto alternative anche in attacco, dove Vlahovic non ha ancora recuperato e gli unici disponibili sono Kolo Muani, Nico Gonzalez e Francisco Conceiçao che con il nuovo allenatore non ha mai giocato da titolare. Non c'è tempo e modo per fare sperimentazioni e adattare giocatori visto che la coperta è cortissima in ogni reparto.

Oltre all'attaccante serbo anche Kelly e Koopmeiners non ci saranno, oltre ai lungodegenti Bremer e Cabal (assenti da sei mesi) e Gatti che sta cercando di fare il possibile per recuperare. In difesa ci saranno soltanto Renato Veiga e Kalulu accompagnati probabilmente da Cambiaso. Ma per il filane di stagione bisogna tener conto di tutto, soprattutto perché dopo il Bologna ci sarà lo scontro Champions contro la Lazio dove la Juventus potrebbe avere ancora più difficoltà: Cambiaso, Thuram, Weah e Savona sono diffidati e con un giallo salterebbero la partita contro i biancocelesti, ma in questa emergenza Tudor potrà salvarne soltanto uno lasciandolo in panchina.