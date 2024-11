Juric difende la Roma e attacca l’arbitro per il gol di Magnani: “L’ennesimo episodio contro di noi”

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

La sconfitta in casa del Verona è stata catastrofica per la Roma e si porta dietro una scia immensa di polemiche per un gol che avrebbe potuto cambiare completamente il risultato. I giallorossi sono stati sconfitti per 3-2 con un gol segnato all'88' ma a far rumore è stata la rete del momentaneo 2-1 dei padroni di casa segnata da Magnani: la panchina di Juric si è scaldata chiedendone l'annullamento per un fallo du Ndicka, ma sia l'arbitro che il VAR non hanno ritenuto irregolare il contatto.

Proprio su questo si è fatto sentire l'allenatore nel post partita di Sky. L'ex Torino ha difeso l'operato della sua squadra nonostante la brutta sconfitta che complica anche la classifica, ma ha rimarcato il disappunto per la gestione arbitrale puntando il dito anche contro episodi controversi avvenuti nelle ultime giornate sempre a suo sfavore.

Juric contro le decisioni dell'arbitro a Verona

Il focus è tutto sul gol di Magnani che secondo la Roma sarebbe dovuto essere annullato. Saltando per il colpo di testa il veronese ha colpito il volto di Ndicka che è rimasto anche a terra per alcuni minuti chiedendo l'intervento dei soccorsi. Dopo un check con il VAR l'arbitro ha deciso di convalidare il 2-1 facendo infuriare la Roma: tutta la panchina nel frattempo era incollata allo smartphone di un collaboratore per rivedere il replay.

Nonostante la decisione dell'arbitro Juric non ha cambiato il suo parere: "Secondo gol? Mi sembra una gomitata netta, Ndicka resta a terra 5 minuti non è un leggero contato. L'ennesimo episodio contro la Roma, abbiamo fatto una grande partita, regalando i gol. Certi errori li paghi, ma questo è fallo".

Il 3-2 è una sconfitta che brucia ma l'allenatore giallorosso non va contro la sua squadra: "Abbiamo perso una partita per un contropiede, dispiace perché abbiamo fatto delle cose di buon livello. Stiamo commettendo errori gravi, in cui servi assist agli avversari. Bene in tantissime cose, ma speriamo passino questi errori". La caduta di Verona potrebbe costargli il posto e alla Roma stanno riflettendo seriamente sul suo futuro.