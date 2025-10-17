Jurgen Klopp accetta un incarico inedito per la Germania: farà parte di un gruppo speciale

L’ex allenatore del Liverpool torna in Germania dove avrà un ruolo particolare: farà parte di una commissioni di esperti per migliorare il mondo del calcio.

Jurgen Klopp non tornerà in panchina nell'immediato futuro, ma per lui si aprono le porte di un ruolo speciale collegato al calcio tedesco. L'ex allenatore è stato scelto dalla federazione per far parte di un gruppo di esperti che dovranno trovare delle soluzioni per migliorare lo sport in Germania: è una novità particolare che la DFL ha voluto introdurre per la nazionale e i club, così da innalzare il suo livello. Ad annunciarlo è stato il direttore generale Marc Lenz che ha radunato un gruppo di ex sportivi per fare il punto della situazione.

Cosa farà Klopp in Germania

Da oltre un anno l'allenatore ha lasciato il Liverpool e si è preso una lunga pausa dal campo. Non ha urgenza di trovare una nuova squadra e nel frattempo ricopre il ruolo di Head of Global Soccer della galassia calcistica di Red Bull, occupandosi di tutta la parte sportiva. Accanto all'attività da dirigente ne comincerà un'altra da consulente per il calcio in Germania, dove ha lasciato il segno nella sua prima esperienza da tecnico.

Klopp entrerà a far parte di un gruppo di esperti che dovranno apportare miglioramenti al calcio tedesco con le loro idee. Una situazione davvero molto particolare voluta dalla DFL per far fare un passo in avanti a tutto il movimento e cercare di far evolvere anche la nazionale che non viene da anni facili. Accanto all'ex allenatore ci saranno anche profili di altissimo livello come Sami Khedira, ex giocatore del Real Madrid e vincitore dei Mondiali con la Germania, oltre a tutta una serie di dirigenti.

Il direttore generale della DFL ha provato a spiegare a cosa servirà questo gruppo di esperti: "Siamo convinti che il quadro finanziario, legale e sportivo debba essere adeguato per mantenere la Bundesliga e il calcio tedesco costantemente competitivi. Dobbiamo trarre insieme le giuste conclusioni. Il gruppo di esperti fornirà un prezioso contributo in questo senso."