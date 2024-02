Junya Ito è accusato di violenza da due donne: il Giappone lo ha escluso dalla Coppa d’Asia Due donne hanno accusato il centrocampista Ito di violenza per un episodio avvenuto lo scorso giugno: il giocatore è sotto indagine e ha lasciato subito la Coppa d’Asia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

Una vicenda orribile ha coinvolto Junya Ito, centrocampista dello Stade de Reims e del Giappone: nel corso della Coppa d'Asia il giocatore è stato costretto dalla federazione a tornare a casa dopo le pesanti accuse di violenza sessuale mosse da due donne. Ito si trovava a Doha assieme al resto della sua nazionale, reduce dalla vittoria di negli ottavi di finale contro il Bahrein, quando i vertici della nazionale giapponese hanno comunicato la notizia dell'apertura dell'indagine da parte delle forze dell'ordine.

Fonti investigative hanno comunicato ai media locali che le due donne hanno sporto denuncia penale verso il giocatore per i fatti accaduti un anno fa. Secondo il rapporto della polizia Ito avrebbe incontrato le vittime a giugno, dopo la partita fra Giappone e Perù, costringendole ad avere rapporti non consensuali in un hotel di Osaka mentre erano ubriache. La notizia dell'apertura delle indagini è stata notificata alla sua nazionale poche ore prima degli ottavi di finale di questa Coppa d'Asia dove Ito è rimasto per tutto il tempo in panchina per la prima volta in questo torneo.

Il commissario tecnico Hajime Moriyasu ha affermato di non aver mai saputo niente di questa vicenda e lo stesso centrocampista ha deciso di non commentare le notizie sul suo conto. A prendere posizione ci ha pensato il suo avvocato che ha definito le accuse "totalmente infondate": sebbene Ito abbia ammesso di aver trascorso del tempo con le due donne in hotel, dalla denuncia i racconti appaiono incoerenti e in più non ci sarebbero delle prove a sostegno delle loro tesi, aggiungendo che sporgerà presto denuncia per diffamazione.

Lo Stade de Reims, club nel quale milita il giocatore, ha emesso un comunicato in cui non prende posizione sulla vicenda ma "attende quindi elementi concreti che facciano luce sui fatti contestati e seguirà con grande attenzione il relativo andamento giudiziario", sottolineando che "ribadisce il proprio impegno nella lotta contro ogni forma di violenza contro le donne, portato avanti ormai da diverse stagioni in collaborazione con la Lega Calcio Professionisti, e comunica di essere già al lavoro su una nuova operazione di sensibilizzazione per la stagione in corso".