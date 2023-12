Julia Roberts distrugge definitivamente il sogno di Pep Guardiola: dichiarazione in diretta TV Pep Guardiola farà meglio a mettersi il cuore in pace una volta per tutte: Julia Roberts lo gela in diretta televisiva. L’attrice americana parla addirittura di “possessione”.

A cura di Paolo Fiorenza

A volte bisogna mettersi il cuore in pace, i nostri sentimenti sbattono contro la dura realtà. Si può desiderare follemente una persona, bruciare di un fuoco inestinguibile, sognarla a tutte le ore del giorno e della notte, ma se dall'altra parte non c'è condivisione, allora si può solo piangere. E non conta niente se hai vinto tutto, se sei ritenuto l'allenatore più forte al mondo, se hai appena messo in bacheca un Triplete leggendario. In amore tutto questo non conta niente. Niente. Pep Guardiola stravede per Julia Roberts e lo ha detto più volte, ma il cuore dell'attrice di Pretty Woman batte calcisticamente per altri colori, diversi da quelli del Manchester City.

Julia Roberts a Old Trafford qualche anno fa

E se oggetto dell'apprezzamento della propria donna dei sogni è proprio la squadra nemica, il Manchester United, allora è ancora più dura. "Julia Roberts qualche anno fa è venuta a Manchester, non nel periodo di Alex Ferguson quando loro vincevano titoli su titoli, ma negli ultimi quattro o cinque anni quando eravamo migliori di loro – aveva detto lo scorso marzo il tecnico catalano – Ma non è venuta a trovarci, è andata a visitare il Manchester United. Anche se quest'anno vincessi la Champions League, anche se la vincessi tre volte di fila, non allevierebbe quella delusione, sarei un fallito. Lei è il mio idolo".

Poi Pep la Champions l'ha vinta, battendo in finale l'Inter, e il suo cuore ha avuto un sussulto quando la Roberts ha fatto un post sul proprio profilo Instagram per celebrarne la vittoria: "Complimenti Pep per aver guidato la tua squadra a vincere la Champions", ha scritto la 56enne attrice americana a corredo di una bella foto dell'allenatore catalano che baciava la coppa.

Sembrava l'inizio di qualcosa, quando si spera che succeda un miracolo e crediamo di vederlo. Ed invece era solo una stretta di mano, magari anche una pacca, non quella carezza che abbiamo sempre sognato. La fine di tutto è stata la dichiarazione in diretta di Julia alla BBC, ospite al Graham Norton Show assieme a Tom Hanks. Alla Roberts è stato chiesto del suo tifo calcistico e lei ha confessato che lo United è la sua squadra preferita, parole accolte dai fischi di parte del pubblico.

"Sono stata all'Old Trafford. Sì, sono una vera tifosa", ha detto Julia, mentre sul video scorrevano foto di lei assieme a Marcus Rashford e Erik ten Hag. Già, proprio l'attuale tecnico dello United. Una foto che non avrà fatto piacere a Pep, battuto dal suo avversario diretto nel derby dei sentimenti.

Spiegando come è diventata una tifosa di calcio, Julia ha aggiunto: "Ho tre figli. Quando erano davvero piccoli e hanno iniziato a giocare a calcio, hanno iniziato a guardarlo anche in TV, e non mi ero mai resa conto di quanto fosse emozionante guardarlo. Il Manchester United è diventato la nostra squadra. E siamo diventati una specie di posseduti".