Juan Jesus sfotte Vlahovic dopo Napoli-Juve: “Dopo lo libero”. Poi cancella il commento Dopo Napoli-Juventus Juan Jesus ha pubblicato sui social un sarcastico commento nei confronti di Dusan Vlahovic: una presa in giro poi cancellata dal difensore partenopeo, ma quando ormai era troppo tardi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Michele Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

La sfida di campionato vinta dal Napoli di Calzona contro la Juventus di Allegri, come ci si poteva facilmente immaginare data la grande rivalità tra le due tifoserie, non è terminata al triplice fischio finale ma è proseguita con gli inevitabili sfottò dei tifosi partenopei nei confronti dei rivali juventini. E tra questi c'è stato anche il difensore Juan Jesus che, sulle ali dell'entusiasmo per l'importantissima vittoria, sui social si è lasciato andare ad un commento di scherno nei confronti di quello che nei novanta minuti è stato il suo avversario diretto, vale a dire il centravanti bianconero Dusan Vlahovic.

"Ce l'ho io, dopo lo libero" è stato infatti il post del centrale brasiliano scritto in risposta ad un utente che ironicamente chiedeva perché l'attaccante serbo della Juventus non fosse nella top-11 della 27ª giornata della Serie A 2023-2024. Un commento ironico quello di Juan Jesus che fa riferimento alla prestazione poco brillante di Vlahovic al Maradona (dove, per dover di cronaca, più che dai difensori avversari, è stato frenato dalla sua scarsa mira in fase conclusiva e da un pizzico di sfortuna) che non è riuscito a trovare la via della rete scusandosi poi con i propri tifosi per la serata negativa.

Un commento che, errori grammaticali a parte, suona come poco rispettoso nei confronti dell'avversario con cui ha duramente duellato nel corso del match. Non a caso, evidentemente dopo essersi reso conto di ciò o dopo che qualcuno glielo ha fatto notare, Juan Jesus pochi minuti dopo aver scritto quel commento lo ha cancellato. Un tentativo di nascondere la presa in giro nei confronti di Dusan Vlahovic arrivato però quando era ormai troppo tardi dato che il suo post con sfottò riservato al centravanti serbo della Juventus era ormai divenuto virale facendo il giro del web.