Juan Jesus diventa Jamm Jà: il difensore brasiliano già pazzo di Napoli Juan Jesus ha trovato un modo molto originale per presentarsi ai tifosi del Napoli dopo l’ufficializzazione del suo trasferimento in azzurro. Il difensore brasiliano ha giocato con le iniziali del suo nome richiamando una celebre espressione napoletana. L’ex di Inter e Roma è già pazzo della piazza partenopea.

A cura di Marco Beltrami

Juan Jesus non vede l'ora di vestire la maglia del Napoli. Il club azzurro ha ufficializzato oggi l'ingaggio del difensore brasiliano che completerà il reparto arretrato a disposizione del nuovo allenatore Luciano Spalletti. E l'ex di Inter e Roma ha trovato un modo davvero particolare per presentarsi ai suoi nuovi tifosi, giocando con le iniziali del suo nome e richiamando una celebre espressione partenopea.

Una ripresa dall'altro dello Stadio Diego Armando Maradona di Napoli e il nome Juan Jesus in primo piano. Le iniziali del difensore brasiliano però diventano quelle di Jamm Jà, celebre esortazione dialettale napoletana che vuol dire "andiamo", perfetta per esternare la gioia per l'inizio di una nuova avventura professionale nel calcio che conta. E subito tanti tifosi partenopei hanno dato il loro benvenuto al calciatore che in azzurro spera di rilanciarsi dopo una stagione in giallorosso con poche soddisfazioni. Come se non bastasse poi Juan Jesus (finito su una bandiera appesa in un vicolo nella grafica utilizzata dal Napoli per l'ufficializzazione) ha accompagnato il post con la didascalia "Sarò con te", ovvero l'inno della squadra partenopea.

C'è già un buon feeling dunque tra il brasiliano primo colpo del mercato estivo di De Laurentiis e Napoli. Spalletti che lo ha allenato alla Roma nella sua seconda avventura capitolina, potrà disporre di un calciatore che oltre al ruolo di centrale può giocare anche sulla corsia. Contratto annuale, con opzione per il rinnovo e ingaggio da un milione di euro all'anno più eventuali bonus in caso di Champions per Juan Jesus che al momento viene considerato il quarto difensore dopo Koulibaly, Rrahmani e Manolas, mercato permettendo