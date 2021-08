Juan Jesus al Napoli: il primo colpo di mercato azzurro è uno svincolato Il Napoli, stando alle ultime notizie di mercato, ha chiuso per Juan Jesus. Il difensore brasiliano ex di Inter e Roma, sarà il quarto centrale a disposizione di Luciano Spalletti. Si tratta a tutti gli effetti del primo rinforzo di questa sessione di trattative per la società di Aurelio De Laurentiis.

A cura di Marco Beltrami

Il Napoli a pochi giorni dall'inizio del campionato, batte il primo colpo di mercato. La società del patron De Laurentiis ha chiuso per Juan Jesus, il difensore brasiliano finito nella lista degli svincolati dopo la conclusione della sua esperienza non troppo fortunata alla Roma. Sarà lui dunque il quarto difensore centrale (aspettando di conoscere anche il destino di Manolas nel mirino dei connazionali dell'Olympiacos) a disposizione di Luciano Spalletti. Per l'operazione, come confermato da Sky, manca solo l'ufficialità.

Luciano Spalletti dunque potrà tornare a fare affidamento su un calciatore che conosce bene. I due hanno infatti condiviso un'esperienza alla Roma nella stagione 2016-2017, con Juan Jesus che è approdato nella Capitale proprio insieme all'attuale mister azzurro, che all'epoca era alla sua seconda avventura giallorossa. Il Napoli dunque ha deciso di puntare su di lui, per completare il pacchetto dei difensori centrali che al momento può fare affidamento su Koulibaly, Manolas e Rrahmani (con il campione d'Europa Di Lorenzo, pronto all'evenienza anche a spostarsi al centro). Il tutto ovviamente a meno di stravolgimenti legati al mercato.

Juan Jesus è a tutti gli effetti il primo affare in entrata del club di De Laurentiis che dopo aver raggiunto l'intesa totale con il diretto interessato, potrebbe formalizzare il tutto già nelle prossime ore dopo le visite mediche di rito. Si tratta dunque di un colpo a zero, con gli azzurri che si sono assicurati un calciatore esperto capace anche di ben disimpegnarsi anche nelle vesti di terzino sinistro. Arrivato in Italia nel 2012, dopo 4 stagioni all’Inter, Juan Jesus si è trasferito alla Roma dove però non è riuscito ad esprimersi al meglio. Nella scorsa annata poche presenze e qualche polemica di troppo per un calciatore finito ai margini. Ora per lui l’occasione del riscatto, con la consapevolezza di essere un’alternativa ai centrali titolari.