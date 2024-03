Josh Cavallo annuncia il suo fidanzamento allo stadio: al compagno un anello di diamanti Josh Cavallo ha annunciato il suo fidanzamento. In uno scatto sui social, il primo calciatore gay a fare coming out, ha mostrato la dichiarazione romantica fatta al compagno Morrell direttamente nello stadio dell’Adelaide. Per lui un anello pieno di diamanti. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Josh Cavallo fu il primo calciatore professionista a dichiarare pubblicamente la propria omesessualità. Un annuncio bellissimo che trovò il sostegno di tutto il mondo del calcio che apprezzò moltissimo le parole di libertà pronunciate dal difensore dell'Adelaide United. Il calciatore australiano oggi ha voluto condividere nuovamente sui social un'altra tappa importante della sua vita privata. Ha pubblicato un post su Twitter in cui annuncia il suo fidanzamento mostrandosi in ginocchio dinanzi al suo compagno nello stadio dell'Adelaide.

"A partire da quest'anno con il mio fidanzato. Grazie Adelaide per aver contribuito a organizzare questa sorpresa. Hai fornito uno spazio sicuro nel calcio, uno spazio che mai nei miei sogni avrei pensato potesse essere possibile per condividere questo momento speciale in campo, dove tutto ha avuto inizio". Cavallo mostra tre foto insieme al compagno Leighton Morrell di cui una in bianco e nero in cui i due si stringono le mani mentre in bella vista si vede quell'anello di diamanti così bello ma anche ricco di significato.

Un ennesimo passo importante nella vita di Cavallo che ha fatto conoscere per la prima volta a tutti il suo compagno Morrell sui suoi account social nel dicembre dello scorso anno. Cavallo è stato una voce forte a favore dei diritti dei gay nel calcio e recentemente ha parlato dei vili abusi che ha ricevuto dopo aver dichiarato la propria omesessualità. Messaggi pubblici e privati con tanto di minacce di morte che hanno portato Cavallo a denunciare pubblicamente i responsabili: "Come se mi volessero morto".

Oggi però la vita di Cavallo è cambiata, proprio grazie a Morrell. Il suo compagno elettricista con cui condivide diversi scatti sul proprio account Instagram e con cui adesso ha annunciato il fidanzato ufficiale. Cavallo di recente ha visto anche un altro calciatore professionista dichiarare la propria omesessualità. Stiamo parlando di Jacub Jankto, centrocampista del Cagliari, che lo scorso febbraio 2023 sul suo profilo Twitter scrisse: "Sono gay, non voglio più nascondermi e vivere libero".