John Victor si fa male ed esce dal campo in lacrime dopo aver regalato un gol all’Aston Villa

Il portiere del Nottingham Forest, John Victor, sbaglia l’uscita e regala il gol all’Aston Villa: nell’azione si fa male ed è costretto a lasciare il campo. Il brasiliano non trattiene le lacrime per il dolore.

La partita del Villa Park tra Aston Vila si è trasformata in un incubo per John Victor. Il portiere brasiliano del Nottingham Forest, diventato titolare nelle ultime settimane sotto la gestione di Sean Dyche, è stato protagonista di un errore pesantissimo contro l’Aston Villa, prima di uscire dal campo in lacrime a causa di un infortunio.

Con il Forest sotto 2-1, Victor ha deciso di uscire in modo avventato dalla propria area nel tentativo di anticipare John McGinn. Il centrocampista scozzese lo ha però superato con facilità, depositando il pallone nella porta rimasta sguarnita. Subito dopo l’azione, il portiere è rimasto a terra dolorante, visibilmente scosso, ed è stato costretto ad abbandonare il match.

Incubo John Victor: errore fatale, infortunio e lacrime a Villa Park

La gara, già complicata dopo le reti di Ollie Watkins e dello stesso McGinn, si è praticamente chiusa con il terzo gol dei Villans, rendendo vano il tentativo di rimonta del Forest, che aveva accorciato le distanze con Morgan Gibbs-White.

Victor, arrivato in estate dal Botafogo, aveva dovuto attendere fino a dicembre per il suo debutto da titolare in Premier League e aveva mantenuto il posto anche dopo il recupero di Matz Sels. A Birmingham, però, la sua occasione si è trasformata in una giornata da dimenticare, tanto che Dyche ha richiamato in campo proprio il portiere belga.

Resta ora da valutare l’entità dell’infortunio del brasiliano, mentre il Nottingham Forest si prepara a una nuova sfida cruciale contro il West Ham, con l’incertezza tra i pali che rischia di pesare ulteriormente sul cammino in campionato.