Jhon Duran deve fare 1000 km al giorno per giocare in Arabia Saudita: non è Cristiano Ronaldo Duran che non è sposato preferisce vivere in Bahrein visto che le leggi islamiche che regolano lo Stato saudita rendono quasi impossibile la convivenza per una coppia non coniugata. CR7, suo compagno di squadra, ha ricevuto una deroga speciale.

A cura di Marco Beltrami

Jhon Jader Duran è l'ennesimo calciatore che ha deciso di lasciare un campionato top, come la Premier, per cedere alle lusinghe dell'Arabia Saudita. Il bomber colombiano è stato ceduto dall'Aston Villa per poco meno di 80 milioni di euro all'Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Duran però sta vivendo questo inizio di avventura nella Saudi Pro League in un modo molto particolare visto che deve affrontare ogni giorno o quasi spostamenti di 1000 chilometri per allenarsi.

Duran all'Al Nassr, costretto a fare 1000 km al giorno

Una storia curiosa quella di questo ragazzo che era arrivato in Inghilterra nel 2023 dopo l’esperienza in patria e poi negli Stati Uniti con i Chicago Fire. Dopo due stagioni con i Villans, il trasferimento in Arabia per Duran che ha permesso agli inglesi di piazzare un’importante plusvalenza andando ad incassare un contratto importante in termini di stipendio. Al momento infatti non risiede in Arabia Saudita, dove si reca solo per allenarsi ed eventualmente giocare. La sua attuale residenza è in Bahrein e questo perché vuole restare vicino alla sua compagna.

Perché Duran non vive in Arabia Saudita ma in Bahrein

Questo secondo il The Sun è legato alle leggi islamiche che regolano lo Stato saudita e rendono quasi impossibile la convivenza per una coppia che non è sposata, proprio come Duran e la sua fidanzata. Quindi per preservare il suo rapporto ecco la decisione, per ora, di intraprendere una sere di voli, e magari all’occorrenza appoggiarsi solo momentaneamente in Arabia.

La speciale deroga di Cristiano Ronaldo

Non è il primo caso del genere, visto che in passato anche Henderson e Gerrard hanno vissuto da pendolari durante la loro avventura all'Al-Ettifaq, essendo distanti però solo un'ora da quello che era il loro posto di lavoro. L'unica eccezione al momento è per sua maestà Cristiano Ronaldo, ovvero il nuovo compagno di squadra di Duran. Anche lui non è sposato con l'inseparabile Georgina Rodriguez, eppure ha ricevuto una deroga speciale che gli permette di convivere con la sua compagna nel centro di Riyadh. E chissà che non arrivi anche un permesso speciale per Duran.