Dramma personale per Jerome Boateng, il difensore del Bayern Monaco e fratello di Kevin Prince oggi al Monza: è stata trovata morta l'ex fidanzata Kasia Lenhardt di 25 anni: una tragedia che ha scosso profondamente il giocatore che ha così deciso di lasciare il Mondiale per Club in cui era impegnato con il club tedesco, vincitore della Champions League.

Boateng e Kasia Lenhardt erano stati insieme per 15 mesi, ma recentemente si erano lasciati con pesanti polemiche via social che avevano acceso gli animi. Secondo le prime ricostruzioni si tratterebbe di suicidio da parte della ragazza.

La notizia ha infatti sconvolto Boateng che ha chiesto immediatamente di poter fare ritorno in patria. Richiesta accolta immediatamente sia da parte del tecnico Flick che dalla società bavarese che ha messo a disposizione un volo per tornare in Germania. Per questo motivo, Jerome Boateng non potrà disputare la finale del Mondiale per Club in programma a Doha nella giornata di giovedì alle ore 19:00, tra Bayern Monaco e il Tigres allo stadio Education City.

La finale dell'edizione 2020, vedrà a confronto i messicani del Tigres che hanno vinto la loro semifinale il Palmeiras, vincitore dell'ultima Coppa Libertadores, contro ogni aspettativa. Decisivo il gol su rigore di Gignac che ha permesso al Tigres di sfidare il Bayern di Lewandowski. A loro volta, i tedeschi di Flick avevano battuto 2-0 (doppietta del bomber polacco) gli egiziani del Al Alhy.

L'ex Coppa Intercontinentale, la cui prima edizione risale al 1960, ha subito nel corso degli anni una serie di evoluzioni che l'ha portata a trasformarsi nell'attuale Mondiale per Club (2005). Con l'attuale formula, sono solamente tre le vittorie delle squadre non europee in 17 edizioni complessive. Il club che vanta il maggior numero di vittorie del Mondiale è il Real Madrid, campione per ben sette volte.