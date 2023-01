Izzo ha giocato non solo per il Monza contro l’Inter, ha un sogno nel cuore: “Forza Napoli!” Armando Izzo non si è trattenuto durante una diretta Instagram dagli spogliatoi dopo Monza-Inter. Il suo urlo d’amore per il Napoli fa capire che in campo ci ha messo una carica ulteriore per aiutare i partenopei nella lotta Scudetto con i nerazzurri.

A cura di Paolo Fiorenza

Armando Izzo è stato tra i protagonisti del match giocato tra Monza e Inter sabato sera: il 30enne difensore arrivato in estate dal Torino è stato il migliore della retroguardia messa in campo da Palladino. Sostituito all'88' solo perché il tecnico dei brianzoli ha provato la mossa della disperazione inserendo Caprari al suo posto, Izzo ha assistito dalla panchina al pareggio acciuffato in extremis dalla sua squadra grazie all'autogol di Dumfries al 93′ (col contributo decisivo di Caldirola).

Un punto pesante per il Monza, che riparte bene dopo la sosta per i Mondiali e riesce a pareggiare in rimonta sia con la Fiorentina che con l'Inter, allargando il cuscinetto di sicurezza sulla zona retrocessione, che attualmente dista 9 punti. In caso di salvezza della squadra di Berlusconi e Galliani, il trasferimento di Izzo diventerebbe definitivo, in virtù della formula definita col Torino: prestito con obbligo di riscatto appunto in caso di permanenza nella massima serie. L'arcigno difensore ex Avellino e Genoa è stato del resto finora un punto fermo della squadra biancorossa: un titolare inamovibile per Palladino, salvo che per tre partite in cui era fermo ai box.

La grinta di Armando Izzo contro l’Inter

Alla gioia del Monza fa ovviamente da contraltare la delusione dell'Inter, che già pregustava tre punti fondamentali per mettere ulteriore pressione al Napoli dopo averlo battuto nello scontro diretto alla ripresa del campionato. Scoramento ma anche rabbia contro l'arbitro Sacchi, per il gol non concesso ad Acerbi avendo già fischiato in precedenza per un contatto dubbio tra Gagliardini e Pablo Marì. Un errore al di là del fatto se ci fosse fallo o meno dell'interista, visto che il direttore di gara avrebbe potuto far terminare l'azione – e quindi consentire che il pallone finisse in rete a gioco ancora in corso – permettendo così al VAR di rivedere poi con calma l'azione e decidere se annullare o meno il gol.

Il pareggio fa chiaramente felice il Napoli ma anche – doppiamente – lo stesso Izzo, che non solo ha esultato in quanto giocatore del Monza ma ha festeggiato pure da tifoso sfegatato degli azzurri. Il ragazzo nato a Napoli si è lasciato andare ad un urlo sfrenato durante una diretta Instagram dallo spogliatoio dell'U-Power Stadium: "Forza Napoli!". Insomma in campo il buon Armando ha giocato per due squadre: una è quella che lo paga, l'altra quella del suo cuore…