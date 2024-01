Italiano dopo il ko per 3-0 con il Napoli in Supercoppa: “Peccato, avevamo la partita in pugno” Il tecnico della Fiorentina dopo il ko con il Napoli di Coppa Italia fa i complimenti ai partenopei ma recrimina per il risultato finale: “Loro ci hanno sorpreso. Avevamo la partita in pugno”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

La Fiorentina è tornata a giocare la Supercoppa Italiana dopo oltre vent'anni. La semifinale di Riyad con il Napoli è stata molto deludente. Il 3-0 fin troppo pesante per i viola, che venerdì già torneranno in Italia. Una sconfitta cocente che il tecnico Italiano ha analizzato su Mediaset nell'intervista a caldo. L'allenatore ha fatto i complimenti alla squadra di Mazzarri, ma ha anche ammesso di essere rimasto sorpreso dalla difesa a tre dei partenopei: "Complimenti al Napoli, pure per come ha preparato questa partita. Tra virgolette ci hanno sorpreso".

Poi Italiano ha recriminato per il rigore fallito e ha fatto i complimenti alla sua squadra: "Devo dire che siamo stati in partita, avevamo in pugno la partita, abbiamo sbagliato un rigore nel primo tempo. Chiaramente nel finale dovevamo sbilanciarci un po' per portare la partita ai calci di rigore, e sbilanciandoci abbiamo subito due gol. Comunque complimenti al Napoli".

I rigori sono diventati un problema per la Fiorentina. A Riyad dal dischetto si è presentato Ikoné, che dagli undici metri ha calciato in modo horror, spedendolo sulla traversa. Ikoné rigorista ha sorpreso molti, ma Italiano ha spiegato che l'esterno è un giocatore che i rigori li sa tirare: "Ikone? Lui è uno di quelli che si ferma a battere il rigore. Il rigore lo ha conquistato e gli altri rigoristi gliel'hanno concesso. Lui si ferma a batterli e li batte bene. Questa fobia dei rigori dobbiamo bloccarla immediatamente. Escluso Nico (Gonzalez ndr.) gli altri li stanno sbagliando e dobbiamo risolvere questa situazione".

La Fiorentina ora si getterà nuovamente sul campionato, prima di ritornare in lizza poi tra marzo e aprile in Conference League (dove ripartirà dagli ottavi) e in Coppa Italia (dove si è qualificata per le semifinali, sfiderà l'Atalanta).