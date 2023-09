Italia-Svezia femminile, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita di Nations League Italia-Svezia è il match valido per la Nations League di calcio femminile. Le azzurre allenate dal nuovo Ct Andrea Soncin sfideranno le svedesi nel secondo turno della competizione. Qui tutte le informazioni sulle formazioni e su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

A cura di Fabrizio Rinelli

Italia-Svezia è il match valido per la Nations League di calcio femminile. Le azzurre allenate dal nuovo Ct Andrea Soncin sfideranno le svedesi nel secondo turno della competizione dopo aver battuto 1-0 la Svizzera all'esordio grazie al gol di Caruso nel secondo tempo. Le avversarie arrivano invece a questa sfida dopo aver battuto in casa 3-2 la Spagna campione del mondo in carica. L'Italia ha già affrontato la Svezia al Mondiale venendo sconfitta con un sonoro 5-0 che di fatto aveva aperto la crisi delle Azzurre.

Un match importante dunque che dirà molto sul futuro dell'Italia femminile che ha chiuso il cerchio con l'addio di Milena Bertolini aprendo un nuovo percorso con Soncin in panchina. Nelle probabili formazioni dovrebbe trovare conferma ancora Giacinti in attacco nel tridente completato poi da Cantore e Piemonte. Nella Svezia del Ct Gerhardsson spazio invece a Rytting, Asllani e Hurtig alle spalle dell'unica punta Blackstenius. Qui tutte le informazioni su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Partita: Italia-Svezia femminile

Dove: stadio Teofilo Patini, Castel di Sangro

Quando: martedì 26 settembre 2023

Orario: 17.45

Diretta TV: Rai Due

Diretta streaming: Rai Play

Competizione: Nations League, 2ª giornata

Dove vedere Italia-Svezia femminile in diretta TV

Italia-Svezia femminile valida per la seconda giornata di Nations League sarà trasmessa in diretta tv e in chiaro sulle reti Rai, nello specifico su Rai Due o anche attraverso l'app di Rai Play scaricabile su smart tv. Evento acquistato in esclusiva dalla tv di Stato.

Italia-Svezia femminile dove vederla in streaming

La partita Italia-Svezia femminile di Nations League sarà inoltre disponibile anche in diretta streaming proprio sull'app di Rai Play. Tutti gli utenti potranno scaricarla sui propri dispositivi mobili come smartphone e tablet e accedere alla finestra dedicata all'evento. Possibilità di seguire la partita anche collegandosi direttamente al sito di Rai Play da pc o mac.

Serie A, le probabili formazioni di Italia-Svezia femminile

L'Italia di Soncin dovrebbe schierarsi con il 4-3-3– Il nuovo Ct delle Azzurre dovrebbe puntare su Linari, Bartoli, Lenzini e Di Guglielmo davanti a Giuliani tra i pali. In mediana invece dovrebbe essere confermata la presenza di Caruso, Giugliano e Galli. Tridente offensivo affidato invece a Cantore, Piemonte e Giacinti.

Nella Svezia del Ct Gerhardsson spazio invece al 4-2-3-1 con Bjorn, Sembrant, Eriksson e Andersson davanti a Musovic in porta con Rubensson e Angeldahl a fare da scudo davanti alla retroguardia. Rytting, Asllani e Hurtig alle spalle invece dell'unica punta Blackstenius.

ITALIA FEMMINILE (4-3-3): Giuliani; Linari, Bartoli, Lenzini, Di Guglielmo; Caruso, Giugliano, Galli; Cantore, Piemonte, Giacinti. Ct. Soncin

SVEZIA FEMMINILE (4-2-3-1): Musovic; Bjorn, Sembrant, Eriksson, Andersson; Rubensson, Angeldahl; Rytting, Asllani, Hurtig; Blackstenius. Ct. Gerhardsson