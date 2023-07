Italia-Svezia femminile ai Mondiali di calcio, dove vederla in TV e streaming: le formazioni della partita Italia e Svezia si affronteranno sabato 29 luglio 2023 per un match valido per la seconda giornata del Gruppo G dei Mondiali di calcio 2023. Il match si potrà seguire dalle 9:30 su Rai 1.

A cura di Alessio Morra

Dopo aver sconfitto per 1-0 l'Argentina nella gara d'esordio dei Mondiali 2023 torna in campo l'Italia di Milena Bertolini. La Nazionale azzurra scenderà in campo sabato 29 luglio sempre a Wellington e sfiderà la fortissima Svezia, una delle squadre più forti in assoluto. Il match si disputerà quando in Italia saranno le ore 9:30. L'obiettivo minimo delle azzurre è il superamento del girone, anche un pareggio potrebbe essere in questa prospettiva un ottimo risultato.

Il gol di Girelli ha permesso all'Italia di battere l'Argentina. Uno splendido risultato questo che ha regalato tre punti d'oro all'Italia che è al comando del Gruppo G con la Svezia, che invece ha battuto 2-1 in apertura il SudAfrica. Le prime due passano agli ottavi, dove in ogni caso ci sarebbe un'avversaria temibilissima (Stati Uniti o Olanda). Ma intanto c'è da pensare alla Svezia e al match che si potrà seguire in TV su Rai 1, a partire dalle ore 9:30.

La probabile formazione dell'Italia. Bertolini contro l'Argentina ha sorpreso lanciando dall'inizio le giovanissime Dragoni e Beccari, escludendo dalle titolari Giuliani e Girelli. Questa volta non ci saranno sorprese. Giocano con ogni probabilità dall'inizio coloro che sono scese in campo lunedì.

Partita: Italia-Svezia

Quando: sabato 29 luglio 2023

Orario: 9:30

Dove: Wellington, Nuova Zelanda

Diretta TV: Rai 1

Diretta streaming: RaiPlay.it

Competizione: Mondiali 2023, fase a gironi

Dove vedere Italia-Svezia in diretta TV

I diritti TV dei Mondiali di calcio femminile li ha acquistato la Rai, che manderà in onda tutti gli incontri delle azzurre in diretta su Rai 1. Così sarà dunque pure per Italia-Svezia, con la diretta che inizierà alle ore 9:25 qualche secondo prima degli inni nazionali.

Italia-Svezia, dove vederla in diretta streaming

Sarà ovviamente visibile anche in streaming il match tra l'Italia e la Svezia della FIFA World Cup femminile 2023. Per farlo basterà collegarsi su raiplay.it. Telecronaca di Alla e Morace.

Mondiali 2023 Italia-Svezia, le probabili formazioni

Stavolta zero sorprese. Anche se la tentazione di schierare dal primo minuto Girelli c'è. Ma dovrebbe essere confermata in toto la formazione che ha battuto l'Argentina. Quindi a metà campo sempre titolare la 2006 Giulia Dragoni.

SVEZIA (4-2-3-1): Musovic; Bjorn, Ilestedt, Eriksson, Andersson; Angeldal, Rubens; Rytting Kaneryd, Asllani, Rolfo; Blackstenius.

ITALIA (4-3-3): Durante; Di Guglielmo, Linari, Salvai, Boattin; Giugliano, Caruso, Dragoni; Beccari, Giacinti, Bonansea.