Il commissario tecnico azzurro, Roberto Mancini, è stato soddisfatto della prestazione dei suoi nonostante i tanti errori sotto porta: “Abbiamo avuto diverse occasioni, penso che un pò ci abbia condizionato il campo, condizioni pessime ma la squadra ha giocato bene. Siamo felici ugualmente, al di là del risultato che non ci premia". Ma non è un alibi: "La palla rimbalzava male, non è un alibi e abbiamo pagato questo ma la squadra ha fatto bene“.

Mancini ha poi aggiunto anche un passaggio relativo ai singoli: “Nel primo tempo potevamo chiudere con uno o due gol di vantaggio, dovevamo farli ma pazienza". Poi sulla scelta di schierare Belotti dal 1‘: "Abbiamo pensato fosse la scelta giusta, ha giocato bene e e non era una partita semplice". Il ct ha parlato anche della prestazione di Lorenzo Pellegrini: "Ha giocato bene, veniva da un’operazione, più di così non poteva fare". Bene anche Kean: "E’ giovane, può migliorare molto. Il pubblico presente? Bell’effetto“.