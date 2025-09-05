Italia-Estonia, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita

Torna in campo l'Italia e inizia l'era di Gennaro Gattuso da CT. Dopo l'esonero di Luciano Spalletti a giugno e l'arrivo in panchina dell'ex centrocampista azzurro, questa sera la Nazionale affronta l'Estonia nella terza partita del girone di qualificazione ai Mondiali 2026. Calcio d'inizio alle 20:45 al New Balance Stadium di Bergamo, diretta TV in chiaro sulla Rai e in streaming gratis su RaiPlay.

La partita di stasera rappresenta la prima uscita come commissario tecnico dell'Italia da parte di Gattuso, che a Bergamo inizierà il suo percorso in azzurro da CT ed è chiamato ad una vera e propria impresa: l'ex centrocampista campione del mondo del 2006 ha il compito di riportare gli Azzurri alla Coppa del Mondo e i piani si sono complicati dopo la brutta sconfitta per 3-0 in Norvegia. La sofferta vittoria per 2-0 con la Moldavia dello scorso giugno, l'Italia torna in campo per la 5a giornata del gruppo I. Le novità principali tra i convocati riguardano l'entrata in gruppo in difesa di Giovanni Leoni e in attacco di Pio Francesco Esposito, c'è Tonali e Chiesa ancora fuori.

La Nazionale Italiana ha 3 punti, gli stessi dell'Estonia e tre in meno di Israele (che gli Azzurri affronteranno lunedì 8 settembre): sarà importante vincere entrambe le sfide per accorciare sulla Norvegia che guida il girone con 12 punti in 4 partite. L'ultima sfida tra Italia e Estonia risale all'11 novembre 2020, un'amichevole a Firenze vinta 4-0 con reti di Bernardeschi, Orsolini e doppietta di Grifo.

Partita: Italia-Estonia

Quando: venerdì 5 settembre 2025

Orario: 20:45

Dove: New Balance Stadium, Bergamo

Diretta TV: Rai 1

Diretta Streaming: RaiPlay

Competizione: Qualificazioni Mondiali 2026

Dove vedere Italia-Moldavia n diretta TV, l'orario

Le partite della Nazionale Italiana sono un'esclusiva assoluta della Rai che andrà in onda su Rai 1 dalle ore 20:45. Italia-Estonia avrà il commento di Alberto Rimedio e Daniele Adani. Il pre-match e il post-match inizierà alle 20:30 e sarà condotto da Alessandro Antinelli, affiancato da Andrea Stramaccioni. La partita si potrà vedere anche in differita, dopo la mezzanotte, su Sky.

Dove vedere Italia-Estonia in streaming: la diretta in chiaro

Naturalmente sarà visibile anche in diretta streaming Italia-Estonia. La partita numero due delle Qualificazioni ai Mondiali 2026 si potrà seguire gratuitamente in streaming collegandosi a RaiPlay, sia sul sito internet che tramite l'App, visibile in diverse modalità.

Italia-Estonia, le formazioni della partita di qualificazione ai Mondiali 2026

La prima Nazionale Italiana di Gattuso punterà sul 4-2-3-1 con Politano, Kean e Zaccagni a supporto di Retegui. In mezzo al campo ci saranno Barella e Tonali mentre la linea difensiva davanti a Donnarumma sarà composta da Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni e Dimarco.

ITALIA (4-2-3-1): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui. CT: Gennaro Gattuso.

ESTONIA (4-2-3-1): Hein; Schjonning-Larsen, Paskotsi, Kuusk, Saliste; Palumets, Shein; Kristal, Yakovlev, Sinyaviskiy; Sappinen. CT: Jürgen Henn.