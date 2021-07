Ciro Immobile ha sopportato in silenzio, poi alla fine l'ultima parola l'ha voluta avere lui con la coppa in mano: da un lato un fresco campione d'Europa al settimo cielo e pienamente realizzato, dall'altro i tanti critici ed haters da tastiera. Del resto l'attaccante dell'Italia e della Lazio negli ultimi giorni aveva dovuto incassare un po' di tutto, fino ad arrivare ai messaggi social più perfidi che parlavano di un'Italia "senza centravanti", accomunando nella stroncatura Belotti e rimpiangendo il taglio last-minute di Kean.

Partito a razzo con due reti nelle prime due partite del girone eliminatorio contro Turchia e Svizzera, Immobile era rimasto in panchina contro il Galles a qualificazione già acquisita, per poi tornare titolare fino al termine del torneo: Austria, Belgio, Spagna e Inghilterra, sempre sostituito e via via con meno minuti in campo, fino ai 55 di ieri sera a Wembley. Prestazioni certamente non all'altezza della Scarpa d'Oro del 2020, ma non tali da giustificare i messaggi spesso intrisi di odio cui l'epoca dei social ci ha tristemente abituato.

Immobile non ha battuto ciglio né replicato, non ha mai fatto un gesto fuori posto quando sostituito, insomma si è comportato come un vero uomo squadra al pari di tutti i suoi compagni, vero segreto dello spogliatoio azzurro. Ma ieri sera, con quella meravigliosa coppa tra le mani, il bomber di Torre Annunziata ha tirato fuori tutto quello che covava dentro di lui da giorni, sfogandosi su Instagram, dove in un primo momento aveva postato un messaggio meno polemico: "Dalle strade di una piccola cittadina in provincia di Napoli al tetto d'Europa. Quando devi sognare fallo in grande, a volte si avvera tutto quello che desideri con tutto te stesso".

Parole cui ha poi risposto sua moglie Jessica: "Noi sappiamo", con tanto di emoticon di un cuore. A quel punto Immobile ha replicato sotto: "Vita mia, i sogni si avverano contro tutto e tutti. Siamo campioni d'Europa e Scarpa d'Oro, si attaccano al cazzo tutti". Toni simili usati anche in una storia sempre su Instagram: "In nemmeno un anno Scarpa d'Oro e campione d'Europa. Continuate a parlare, nel frattempo continuo a vincere. Magnatev u limone". Con tanto di immagine dell'agrume in questione, qualora il concetto non fosse chiaro.